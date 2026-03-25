Общество 25 марта 2026 16:02

Онлайн-собрание для родителей о безопасности детей на каникулах проведут в Татарстане

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин проведет традиционное республиканское онлайн-родительское собрание 26 марта в 17:00. В центре обсуждения – безопасность детей во время весенних каникул, сообщает пресс-служба ведомства.

В этот период риски возрастают: дети чаще находятся на улице, у водоемов и в интернете. При этом совместная работа государственных структур, правоохранительных органов и специалистов по безопасности позволяет формировать более защищенную среду и снижать число происшествий.

Министр подчеркнул, что безопасность детей остается приоритетом государства, а задача встречи – дать родителям проверенные рекомендации, которые помогут организовать безопасный отдых.

В обсуждении примут участие начальник Госавтоинспекции МВД по Татарстану Рустем Гарипов, главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Раиль Исмагилов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Татарстану Регина Гаязова, а также генеральный директор Управления информационной безопасностью Михаил Солдатов.

Участники встречи разберут вопросы профилактики ДТП с участием детей, предупреждения чрезвычайных ситуаций, правил поведения у водоемов и безопасности на воде, а также защиты от онлайн-угроз и киберрисков.

Родителям дадут практические рекомендации по организации прогулок, поездок и досуга, а также инструкции на случай ДТП, пожаров и происшествий на воде.

Подключиться к онлайн-собранию можно по ссылке, где родители смогут задать вопросы и получить ответы специалистов.

#весенние каникулы #безопасность детей #родительское интернет-собрание
