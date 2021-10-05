Онлайн-школа «99 баллов»: Сдай ЕГЭ на максимум!

Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ «99 баллов» запустила собственную образовательную платформу, содержащую самые актуальные электронные учебные материалы, созданные опытными педагогами и профессиональными разработчиками образовательного контента. На платформе размещены обучающие пособия, задания для самостоятельной работы, пробные КИМы и чат с куратором.

«Мы не остановились на достигнутом и создали специальное мобильное приложение, работающее в паре с сервером», — рассказал исполнительный директор проекта «99 баллов» Артем Костягин.

*Версия для iPhone уже появилась в App Store. Версия для Android выйдет в ближайшем будущем.

Приложение «99 баллов» отличает интуитивно-понятный интерфейс и широкий функционал. Например, оно дает возможность выполнять и отправлять домашнее задание онлайн, хранить видеозаписи уроков для повторения пройденного материала и получать уведомления о предстоящих вебинарах. Родители также могут ознакомиться со всеми имеющимися материалами.

«Ребенок получит шанс учиться в своем ритме — в любом месте и в любое удобное время, — пояснил Костягин. — Организовать учебный процесс поможет персональный менеджер, который расскажет обо всех инструментах эффективной учебы и подготовит индивидуальный план занятий. Также менеджер будет подбадривать и мотивировать учиться».

Каждому новому слушателю доступно бесплатное пробное занятие. Достаточно просто оставить заявку на сайте, чтобы записаться на урок. Ознакомительное занятие позволит окунуться в атмосферу и оценить уровень сервиса.

К слову, в прошлом году в команду «99 баллов» вступили эксперты, принимающие непосредственное участие в проверке реальных КИМов. Они занимаются разработкой методических пособий, презентаций и рабочих тетрадей.

«Согласно статистике, у наших учеников средний балл ЕГЭ выше на 6-7 пунктов, чем в целом по России, — рассказал руководитель онлайн-школы. — Например, в прошлом году 28 человек набрали 100 баллов по литературе; по русскому языку каждый 2 показал результат 85+. Мы за качество! Благодаря подготовке с нами, дети могут поступить на бюджетное отделение того вуза, в который они мечтали попасть, а не идти туда, куда получилось».

Готовиться к ЕГЭ необходимо заранее, уверен Костягин. Чем больше вы прорешаете вариантов по интересующим вас предметам, тем скорее выявите пробелы и темы, в которые необходимо углубиться. Не забудьте изучить расписание занятий и не пропускайте онлайн-тренировки.

«Наши специалисты разработали эффективную систему дополнительной мотивации, — подчеркнул эксперт. — Ребенок хорошо учится, регулярно сдает „домашку“ и получает высокие оценки: мы отправляем ему в подарок фирменный мерч: дневники, блокноты, ручки. Также постоянно проводим розыгрыши на обучение со скидкой среди лучших учеников».

Онлайн-школа «99 баллов» может похвастаться демократичными, адекватными ценами, которые варьируются в пределах 120-150 рублей за час занятий.

«Мы держим руку на пульсе, следим за всеми изменениями в КИМах, —отметил Костягин. — Постоянно запускаем бесплатные вебинары и спецкурсы — серии занятий по узким темам, которые обычно вызывают сложности на ЕГЭ».

Онлайн-школа «99 баллов» открылась в 2013 году. На сегодняшний день в ней насчитывается более 8000 слушателей. Центральный офис школы находится в Казани, а сотрудники и ученики проживают во всех регионах России и даже на территории стран СНГ.