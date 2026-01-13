Онлайн-сервисы с 1 марта не смогут списывать деньги за подписки без согласия пользователя

В России с 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила, запрещающие онлайн-сервисам автоматически списывать деньги за цифровые подписки без явного согласия пользователя. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«С 1 марта заработает мера против навязывания потребителям подписок – вступят в силу наши поправки, направленные на защиту прав граждан при оформлении цифровых подписок и других услуг с регулярной оплатой», – отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.

По словам Немкина, подписочная модель сегодня широко используется – от стриминговых платформ и мобильных приложений до онлайн-курсов и маркетплейсов. Однако вместе с удобством она породила и серьезные проблемы, связанные с несанкционированными списаниями средств. Депутат напомнил, что многие пользователи сталкивались с ситуациями, когда сервис продолжал списывать деньги даже после отказа от услуги или смены банковской карты.



Принятый закон, как подчеркнул Немкин, запрещает компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя. В случае отказа от дальнейших платежей сервис обязан прекратить любое взаимодействие с финансовыми данными клиента. Кроме того, онлайн-платформы будут обязаны обеспечить простой и удобный способ отказа от использования сохраненных реквизитов, в том числе в электронном формате.

«Эта мера не направлена против бизнеса. Напротив, компании, которые строят отношения с клиентом на доверии, выиграют в долгосрочной перспективе», – заявил он, добавив, что прозрачность повышает репутацию сервисов и снижает количество конфликтных ситуаций.

По словам Немкина, закон позволит предотвратить распространенные случаи, когда списания продолжаются «по инерции» – после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления банковской карты. В итоге, подчеркнул парламентарий, потребители получат больший контроль над своими финансовыми инструментами в цифровой среде.