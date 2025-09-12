Онлайн-сервис «Цифровой психолог» заработает в России в полном объеме в 2026 году

В России в 2026 году начнет работать во всех регионах онлайн-сервис «Цифровой психолог». Сейчас проект запущен в пилотном формате. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман на VI Форуме социальных инноваций регионов, передает ТАСС.

«Я сейчас хочу прорекламировать один сервис. Он бесплатный, и в следующем году он уже полномасштабно будет действовать. Это сервис "Цифровой психолог". <...> Мы знаем, что каждый ребенок может столкнуться с определенными проблемами в школе. Это может быть проблема, связанная с отношением с другом, с недругом, с учителем, с директором, с родителем. Родитель может зайти и подать заявку "Цифрового психолога" в любой точке нашей страны», – сказала она.

По словам Шварцман, многие школьники отказываются посещать психолога в школе из-за опасений негативной реакции со стороны сверстников. Новый сервис позволит преодолеть этот барьер, так как сессии проводятся онлайн, а не в кабинете.