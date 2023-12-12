Онлайн-продажи билетов на метеоры в Татарстане планируют запустить к весне 2024 года

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Онлайн-продажи билетов на речной транспорт в Татарстане планируют запустить к весне следующего года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин на вебинаре, посвященном проекту межрегиональных маршрутов под брендом «Великий Волжский путь».

«Сейчас ведем работу по тому, чтобы можно было продавать билеты на метеоры онлайн, в том числе через приложение. Мы должны эту работу провести до весны, чтобы потребитель смог скачать приложение и купить билет, чтобы как можно меньше было бумажной волокиты», – рассказал спикер.

Лизалин отметил, что в настоящее время ведется работа по сайту компании, с помощью которого тоже можно будет приобрести билеты онлайн. Кроме того, прорабатывается возможность выбора места на метеоре. «Все сейчас идут по пути цифровизации, мы тоже ставим для себя приоритет в этом направлении», – подчеркнул гендиректор «Флота РТ».