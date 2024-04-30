Онлайн-переводы без комиссии и лекарства больным детям: гид по новым законам в мае

Заказчики целевого обучения будут обязаны размещать свои предложения на сайте «Работа России»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Абитуриенты смогут выбрать целевое обучение на портале «Работа России»

С 1 мая 2024 года заказчики целевого обучения будут обязаны размещать свои предложения на сайте «Работа России». Благодаря этому абитуриенты смогут на одном портале изучить все варианты, выбрать вуз, специальность и место работы после обучения и узнать о мерах поддержки во время учебы. Заказчики также должны перечислить свои требования к студентам, с которыми заключат договор, и указать, что грозит за их несоблюдение.

Минимальный срок отработки составит три года, как и прежде. Максимальный срок, напротив, ограничат — целевика не смогут заставить отрабатывать дольше пяти лет. Еще одно нововведение: каждый абитуриент сможет заключить только один договор на одну специальность и только в один вуз, что логично. Теперь это закреплено.

Кстати, заказчиками целевиков с 1 мая смогут стать резиденты ТОСЭР, ОЭЗ, зон территориального развития, что актуально для Татарстана. Напомним, в республике действуют две ОЭЗ – «Алабуга» и «Иннополис», а статус ТОСЭР имеют пять моногородов: Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и Менделеевск.

Максим Топилин: «Зачастую на территории ТОСЭР находится, например, оборудование, в котором заинтересованы резиденты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ТОСЭР смогут передавать оборудование резидентам без торгов

Еще одно новшество, касающееся специальных экономических территорий: с 27 мая вступит в силу новелла, регулирующая права предпринимателей, которые размещаются в ТОСЭР. Теперь резиденты смогут приобретать движимое имущество ТОСЭР без проведения торгов и на льготной основе.

«Зачастую в зданиях на территории ТОСЭР находится движимое имущество, например оборудование, в котором заинтересованы резиденты, однако пока они не могли получить его без проведения торгов и на льготной основе. Хотя, по сути, специальные экономические территории, как ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ созданы для того, чтобы предприниматели максимально быстро могли начать свое дело и, развивая его, вносили свой вклад в экономику и развитие страны», – рассказал «Татар-информу» председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Ожидается, что нововведение позволит увеличить эффективность таких территорий, что поспособствует достижению Россией технологического суверенитета.

В Татарстане доплаты к пенсии будут увеличены 305 пенсионерам из числа работников организаций угольной промышленности и 572 бывшим летчикам Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Некоторым повысят надбавки к пенсиям

С 1 мая пересчитают надбавки (официально именуемые дополнительным социальным обеспечением) к пенсиям летчиков и шахтеров. Это традиционная корректировка, которая происходит ежегодно в феврале, мае, августе и ноябре.

«Доплата к пенсии у каждого индивидуальна. Она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату», – объяснили нам в отделении СФР по Татарстану.

В Татарстане доплаты к пенсии будут увеличены 305 пенсионерам из числа работников организаций угольной промышленности и 572 бывшим летчикам.

Банкам запретят брать с физлиц комиссию за онлайн-переводы между их счетами или вкладами в разных кредитных организациях Фото: © Венера Хабибрахманова / «Новая Кама»

Онлайн-перевод до 30 млн рублей без комиссии

С 1 мая банкам запретят брать с физлиц комиссию за онлайн-переводы между их счетами или вкладами в разных кредитных организациях. Бесплатно разрешат переводить до 30 миллионов рублей в месяц. Ожидается, что нововведение поможет устранить преграды, мешающие выбирать вклады с лучшими условиями и переводить зарплаты с карты на карту в разных банках.

«Решение, безусловно, выгодное и справедливое для вкладчиков. Они смогут быстрее и чаще перекладывать из одного банка в другой. Теперь им не придется приходить в один банк, снимать деньги с одного счета или депозита, нести их в другой банк, снова в кассу, что сложно и долго. Либо нужно было платить комиссию тому банку, от которого вкладчик уходил», – пояснил «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Но для тех, кто придет в банк, чтобы перевести деньги лично, нововведение не действует, – комиссию придется платить. Новшество касается только онлайн-переводов.

Срок выдачи лекарств детям с орфанными заболеваниями сократится до 6 рабочих дней Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Срок выдачи бесплатных лекарств тяжелобольным детям сократится

Дети с орфанными заболеваниями с 1 мая смогут быстрее получать лекарства из резерва фонда «Круг добра»: срок их выдачи сократится до 6 рабочих дней (раньше этот период занимал 24 дня). Особенность фонда, созданного по поручению Президента РФ Владимира Путина, в том, что он закупает дорогостоящие, в том числе незарегистрированные в России, лекарства и медизделия.

«По орфанным болезням давно нужно было это сделать. Очень хорошее предложение, благодаря которому дети по всей стране будут получать лекарства почти на 20 дней раньше. Это просто фантастика, остается только радоваться», – сказал «Татар-информу» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.