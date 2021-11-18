Онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» продлили до 28 ноября из-за высокой популярности

Срок проведения Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» продлили до 28 ноября в связи с большой популярностью у участников. Проект проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«С каждым годом интенсивность движения растёт, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей, которая также заложена и в достижение национальной цели. Учитывая высокую социальную значимость мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, было принято решение о продлении онлайн-состязания “Безопасные дороги” для школьников 1-9 классов по всей стране», — сказал Хуснуллин. Вице-премьер уточнил, что в олимпиаде уже приняли участие более 2,6 млн учащихся 1-9 классов.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проводится второй год подряд. Ее организаторами выступают Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ, а также АНО «Национальные приоритеты».

«Мы рады, что олимпиада вызвала такой отклик у ребят по всей стране. Это означает, что формат состязаний и сами задания действительно интересны участникам. То, что результаты олимпиады не влияют на успеваемость по какому-то конкретному школьному предмету, лишь подтверждает, что основной мотивационный фактор – это увлекательность и качество представленного материала. Особенно важно, что эти знания помогут не только в учебной ситуации, но и в реальной жизни», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Необходимо отметить, что более 15% ДТП с участием детей происходит по их собственной неосторожности. Проверка знаний по основам правил дорожного движения способствует развитию самосознания детей и формированию законопослушного поведения на дорогах. Задача нас, взрослых, помочь детям воспользоваться шансом поучаствовать в олимпиаде и своим личным примером показать правильное и безопасное поведение в дорожных условиях», — прокомментировал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

«Одна из самых значимых для нас инициатив — олимпиада “Безопасные дороги”. Второй год подряд благодаря совместным усилиям организаторов и партнеров нам удается повышать безопасность и культуру поведения на дорогах миллионов детей», — отметил генеральный директор Учи.ру Илья Паршин.

Олимпиада «Безопасные дороги» проходит на безвозмездной основе. Чтобы принять в ней участие, зарегистрируйтесь на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейдите на страницу олимпиады.