Онлайн-музей Миклухо-Маклая расширил экспозицию, посвященную изучению Южных морей

Изображение: Фонд имени Миклухо-Маклая

Онлайн-музей Н. Н. Миклухо-Маклая расширил экспозицию, посвященную истории исследования российскими учеными острова Новая Гвинея и в целом региона Южных морей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда имени Миклухо-Маклая.

Обновленная коллекция включает более 200 предметов жизни и быта коренных народов Австралии, Новой Зеландии, Гавайев, Фиджи, Новой Каледонии, Соломоновых островов, островов Тимор, Ява, Бали, Новой Гвинеи, Таити, Каролинских островов, острова Пасхи и других территорий.

Новая инициатива «Онлайн-музей Н. Н. Миклухо-Маклая 2.0» позволяет проводить проектные работы разной направленности. Также возможно использование тематических ресурсов для подготовки индивидуальных и групповых докладов, в том числе научных. Имеющийся материал может быть задействован в качестве основной и дополнительной учебной информации на уроках и во внеурочной деятельности.

Онлайн-выставка представляет интерес для разновозрастной аудитории. Особенно она может быть востребована в рамках дополнительного образования учащихся средней школы при рассмотрении тем, связанных с отечественными путешественниками, географическими открытиями, изучением материков и океанов.

Проект «Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая 2.0» реализован Фондом имени Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов. Все материалы подготовлены педагогами и учеными Института востоковедения РАН при участии экспертов Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Сам онлайн-музей был основан в 2021 году для сохранения научного и гуманистического наследия великого ученого и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–1888), а также увековечивания его вклада в мировую науку и культуру.