Онлайн-марафон «Мы Россия» охватит Казань и другие города Татарстана

Татарстанцев приглашают поучаствовать в приуроченном ко Дню России онлайн-марафоне, который пройдет 11 и 12 июня. Об этом сообщает инфоцентр Дома Дружбы народов РТ.

Представители разных национальностей покажут творческие номера, с экранов прозвучат видеопоздравления с Днем России. Для зрителей пройдут различные мастер-классы по национальным ремеслам и кухне.

Марафон «Мы Россия» охватит Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Елабугу и Нурлат. Будут организованы прямые включения в соцсетях из Дома Дружбы народов РТ и точек празднования в столице республики.