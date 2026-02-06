Онлайн-курс по программированию для детей с ментальными нарушениями запустят в Татарстане

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Казанский благотворительный фонд «В твою пользу» получил грант Фонда президентских грантов в размере 1,84 млн рублей на создание первого в России онлайн-курса по программированию для детей с ментальными нарушениями. Проект получил название «Программирование для особенных умов». Об этом сообщил депутат Госдумы и меценат фонда Илья Вольфсон в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что к обсуждению проекта впервые серьезно вернулись полтора года назад – в сентябре 2024 года. Тогда идея прорабатывалась совместно со «Школой 21» Сбера, в том числе с точки зрения того, как сделать цифровые технологии доступнее для детей, которым особенно сложно учиться в стандартных образовательных форматах.

По словам парламентария, после получения гранта команда проекта приступила к подготовке запуска. Если все будет идти по плану, курс станет доступен уже в апреле. Реализация программы рассчитана до конца 2026 года. Фонд продолжит сотрудничество со «Школой 21», которая окажет проекту экспертную и методологическую поддержку.

На первом этапе будет запущен пилотный набор – 30 детей из Татарстана в возрасте от 9 до 17 лет. Небольшой формат группы выбран осознанно: команда разработчиков курса пока компактная, и на старте важно выстроить методику, отладить учебный процесс и обеспечить детям полноценное сопровождение.

Образовательная программа включает два направления. Для детей 9-12 лет предусмотрено визуальное программирование в Scratch с созданием игр и мультфильмов. Для подростков 13-17 лет подготовлен курс по основам веб-разработки – HTML и CSS.

Участники курса будут работать над практическими проектами. Итоговым заданием станет создание персонального сайта «Я и моя семья», чтобы у каждого ребенка был наглядный результат обучения, который можно показать близким и увидеть собственный прогресс.

Для участников пилотной группы предусмотрена полноценная система поддержки: проверка заданий, обратная связь, консультации и сопровождение на протяжении всего обучения. При этом методические материалы курса будут размещены в открытом доступе – ими смогут воспользоваться все желающие, но без индивидуальной поддержки со стороны разработчиков программы.