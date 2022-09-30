Онлайн кредиты со скидкой для бизнеса от Банка Казани

Нужны средства на развитие своего дела? Подайте заявку на кредит для бизнеса онлайн через портал ХОЧУКРЕДИТ.РФ и получите скидку 0,5%.

Хочукредит.рф – цифровой портал Банка Казани для оформления кредита онлайн. Здесь в одном окне можно подать заявку на кредит и счет для бизнеса, а через 8 часов уже получить решение.

Оставляя заявку на хочукредит.рф, предприниматели получают гарантированную скидку 0,5% на любую кредитную программу, представленную на портале. Сумма кредита составляет от 300 тысяч до 10 миллионов рублей со сроком от 3-х месяцев до 5-ти лет.

Даже если у вас нет расчетного счета в Банке Казани, вы можете получить решение по заявке на хочукредит.рф. Необходимо только зарегистрироваться и отправить запрос на рассмотрение. Решение придет в личный кабинет в день подачи заявки.

Переходите на хочукредит.рф и развивайте свой бизнес без временных затрат и лишнего документооборота.

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