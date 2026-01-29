Онлайн-конкурс «ЮНКОР-2026» объединит юных корреспондентов из России и зарубежья

Автономная некоммерческая организация «Пойдем с нами» с 1 февраля по 10 апреля 2026 года проводит VII Открытый онлайн-конкурс юных корреспондентов «ЮНКОР-2026». Проект реализуется с 2020 года и традиционно объединяет детей и молодежь из регионов России и стран ближнего зарубежья.

За последние три года на конкурс поступило более 2000 заявок от свыше 3000 участников из 75 регионов России – от Калининграда до острова Шикотан. В числе участников также были представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии. Более 90 заявок поступили от школьников с новых территорий России.

В 2026 году конкурс проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание», Десятилетия науки и технологий, а также Года единства народов России, объявленного указом Президента. Основными задачами проекта являются вовлечение подрастающего поколения в изучение науки, истории, культуры и ремесел малой родины и страны через создание видеопроектов, формирование патриотических ценностей, укрепление межнациональных связей и развитие внутреннего туризма.

К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет из регионов России и зарубежных стран. Работы принимаются как в индивидуальном, так и в групповом формате. Конкурс пройдет дистанционно: регистрация участников открыта с 1 февраля по 10 марта, мастер-классы запланированы на период с 15 февраля по 10 марта, прием конкурсных работ продлится до 31 марта 2026 года. Итоги конкурса будут подведены до 10 апреля.

Победители получат возможность лично встретиться с ведущими журналистами, кинематографистами, летчиками, космонавтами и народными мастерами-ремесленниками России.

Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещена на официальной странице проекта.