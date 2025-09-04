news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Выборы-2025 4 сентября 2025 16:25

Онлайн-форум избирателей «Мой голос» пройдет 5 сентября

Читайте нас в
Телеграм

Сессия Республиканского онлайн-форума избирателей «Мой голос» состоится в Татарстане 5 сентября. Центральная тема обсуждения – «Выборы Раиса Татарстана: открытость, гласность, технологии». Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Мероприятие пройдет в преддверии Единого дня голосования и станет дискуссионной площадкой по ключевым вопросам избирательного процесса. Участники обсудят готовность системы к обеспечению прозрачности выборов, работу наблюдателей, гарантии прав граждан и доступность избирательных процедур. Отдельное внимание будет уделено внедрению новых сервисов и технологий, включая инициативу «Волонтер на избирательном участке» и цифровые решения.

Модератором сессии выступит председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Эксперты:

  • региональный координатор и эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», эксперт Агентства Стратегических Инициатив Антон Лукаш;
  • министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова;
  • председатель Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по правовым вопросам и общественному контролю, председатель Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Ассоциация юристов России Тимур Какохо;
  • директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов;
  • политконсультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

Форум будет транслироваться в прямом эфире в официальной группе ЦИК Татарстана во «ВКонтакте».

К участию приглашаются избиратели, эксперты, представители научных и общественных организаций, политических партий, движений, а также депутаты муниципальных органов.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

#выборы Раиса РТ #Выборы-2025 #форум #избиратели
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

3 сентября 2025
Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

3 сентября 2025