Онлайн-акция «В первый класс с ГТО» стартует среди муниципалитетов Татарстана

В Татарстане 2 сентября стартует онлайн-акция «В первый класс с ГТО», приуроченная к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В конкурсе могут принять участие первоклассники в возрасте шести-семи лет. Для этого им необходимо записать видеоролик с выполнением нормативов ГТО по ряду испытаний.

Речь идет о поднимании туловища из положения лежа на спине (пресс) — 15 раз (мальчики) или 14 раз (девочки), беге на 30 метров, прыжке в длину с места толчком двумя ногами. При этом в видеоролике должна присутствовать символика ГТО.

Первый (муниципальный) этап конкурса продлится до 13 сентября. В республиканский этап от каждого муниципалитета пройдет один лучший участник.

Подведение итогов и определение победителей, которые получат дипломы и сувенирную продукцию с символикой ГТО, намечено на 20 сентября. Одного из победителей определит офлайн-голосованием судейская коллегия.

Среди муниципалитетов одним из победителей окажется признан тот, видео которого, выложенное на странице его центра тестирования ГТО в социальной сети «ВКонтакте», наберет наибольшее количество лайков. Еще один район-победитель определят с помощью генератора случайных чисел (номер муниципального образования будет определяться в соответствии с алфавитным порядком).

Мероприятия комплекса ГТО проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Национальные проекты в их нынешнем виде воплощаются в жизнь с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.