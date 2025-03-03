Онлайн-акция «Папа, мама, я – семья ГТО» продолжается в Татарстане

В Татарстане продолжается онлайн-акция «Папа, мама, я – семья ГТО», посвященная Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Муниципальный этап конкурса продлится до 20 марта. За это время участникам необходимо записать видеоролик с рассказом о защитниках Родины в своей семье. По окончании данного этапа каждый район выберет по одному лучшему ролику и направит его в оргкомитет конкурса для участия в республиканском этапе акции.

Общая продолжительность ролика не должна превышать одной минуты. На видео могут присутствовать максимум три человека. В ролике следует показать элементы с символикой ГТО.

Победителей определят 28 марта. При этом все участники акции получат дипломы и сувенирную продукцию ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Он направлен на привлечение жителей России к здоровому образу жизни и регулярным занятиям спортом.