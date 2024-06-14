Онкологию могут признать профессиональным заболеванием

Минздрав России предложил включить злокачественные опухоли в перечень профессиональных болезней. Соответствующее постановление опубликовано в официальной базе проектов правовых актов.

Как отмечает Минздрав в пояснительной записке к проекту постановления, «в условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным».

Как сообщает «Ъ», ведомство предлагает добавить в перечень 43 фактора, вызывающих заболевание раком — ультрафиолетовое и солнечное излучения (негативно влияют на глаза), сажу (вызывает рак кожи и рак легких), мышьяк (приводит к новообразованиям в легких, коже и мочевом пузыре), выхлопы и дизельное топливо (негативно влияют на легкие) и другие.

«Предложение Минздрава, безусловно, верное, но как воплотить его на практике? Онкологические заболевания развиваются много лет, и определить, какой именно из вредных факторов и у какого из работодателей ответственен за заболевание, будет непросто», — указал глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

С другой стороны, повышение выплат работодателей на страхование онкологических рисков и увеличение расходов Соцфонда на борьбу с «профессиональной» онкологией может снизить нагрузку на систему обязательного медицинского страхования (ОМС), отмечает «Ъ».