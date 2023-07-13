«Онкология не стоит на месте»: В Казани идет конференция по хирургическому лечению рака

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере открылась четвертая Поволжская межрегиональная конференция с международным участием «Волжские дали», которая продлится два дня.

Мероприятие собрало ведущих онкологов страны, которые поделятся опытом проведения операций и накопленными теоретическими знаниями.

Фото: © Эвелина Киселёва\ «Татар-информ»

«Конференция посвящена памяти и 80-летию Рафката Тазиева, нашего замечательного хирурга, удивительного человека, врача с большой буквы, который буквально выхаживал своих пациентов, носил их на руках. Он работал больше всего в торакальной и абдоминальной областях, именно поэтому большинство секций и показательных операций посвящено именно им – грудной клетке и брюшной полости», – рассказал главный онколог ПФО, директор Казанской государственной медицинской академии Рустем Хасанов.

На конференции уже стартовали секции «живой хирургии», где все желающие могли наблюдать за проведением операций в реальном времени.

Фото: © Эвелина Киселёва\ «Татар-информ»

Главный онколог Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн произнес приветственные слова прямо из операционной, которая находилась на прямой связи с РКОД. Он подчеркнул то, как важно обмениваться опытом в медицинском сообществе.

«Казанская школа онкологов известна на весь мир. Республиканский онкологический диспансер – это одно из серьезнейших специализированных учреждений нашей страны, которая методично и поступательно развивается. Подтверждением тому является традиционное проведение данного мероприятия», – подчеркнул министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

Фото: © Эвелина Киселёва\ «Татар-информ»

В Казань приехали делегации из разных уголков России, включая гостей из Москвы, Чувашии, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Дагестана и других регионов.

«Нам очень волнительно и почетно принимать столь представительный форум в своих стенах, мы постарались сделать максимально комфортным пребывание наших гостей, спикеров, хирургов, которые показывают в стенах нашего учреждения мастер-классы. Онкология не стоит на месте, она развивается. Я надеюсь, сегодня-завтра на этом форуме мы обменяемся с коллегами по этому поводу своими мнениями», – отметил главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильгиз Хидиятов.

Во время конференции состоялось торжественное вручение премии имени профессора Тазиева, эту награду сегодня вручили впервые. Ее удостоились трое сотрудников РКОД – заведующий онкологическим отделением №3 Ильдар Аглуллин, врач-онколог того же абдоминального отделения Ильгиз Гатауллин и врач-онколог отделения опухолей головы и шеи РКОД Андрей Рудык.

Фото: © Эвелина Киселёва\ «Татар-информ»

Премию имени профессора Рафката Тазиева планируют вручать каждые два года российским онкологам, которые имеют те или иные достижения в области хирургического лечения злокачественных новообразований.