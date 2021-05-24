Онкологический диспансер РТ оснастили оборудованием почти на 900 млн рублей в 2020 году

Республиканский клинический онкологический диспансер (РКОД) оснастили оборудованием для диагностики и лечения злокачественных новообразований на общую сумму более 871 млн рублей по национальному проекту «Здравоохранение». Об этом сообщает Минздрав РТ.

Помимо этого, в прошлом году в республике был открыт Центр амбулаторной онкологической помощи на базе Зеленодольской центральной больницы. Также в 2020 году в Татарстане был возведен и оснащен онкологический центр с радиологическим корпусом набережночелнинского филиала РКОД Минздрава РТ и Радиологического корпуса Альметьевского филиала татарстанского медучреждения.

На сегодняшний день всего в Татарстане функционируют два центра амбулаторной онкологической помощи, а также 4 первичных онкологических отделения и 65 первичных онкологических кабинетов.

Напомним, национальные проекты реализуются в России, начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Цели для них глава государства сформулировал в так называемом «майском» указе № 474 от 21.07.2020.