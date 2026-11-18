Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера удалили мужчине опухоль лучевого нерва, сумев полностью сохранить подвижность руки.

Как рассказали в пресс-службе РКОД, опухоль находилась на правом предплечье. Впервые пациент ее обнаружил в 2012 году и с тех пор она постепенно увеличивалась. В 2018-м мужчине провели операцию в Нью-Йорке, однако удалять опухоль врачи не стали – был риск повредить нерв, что нарушило бы движения руки.

В этом году мужчина обратился к онкологам Татарстана, размер опухоли к этому времени достиг 9,3 сантиметра. Обследования показали, что опухоль исходит из оболочек лучевого нерва, после чего было решено провести операцию по ее удалению.

«При удалении таких образований необходимо беречь нервные структуры, связанные с опухолью. Мы использовали микрохирургическую технику, которая позволяет работать очень точно. Это помогло нам сохранить ветви лучевого нерва, отвечающие за движения кисти и пальцев», – отмечает заведующий онкологическим отделением №16 Ильдар Сафин.

Исследования тканей опухоли после операции показали, что у мужчины была шваннома мягких тканей – доброкачественная опухоль, развивающаяся из клеток оболочки нерва.

Домой пациента отправили уже на четвертый день после операции.