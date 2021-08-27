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Ру Тат
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27 августа 2021  16:38
Эвелина Киселёва

Онкологи Татарстана по фотографиям родинок будут определять рак

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Жители Татарстана могут принять участие в акции #ИсследуйРодинку, по фотографии онкологи будут определять злокачественные новообразования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

До 5 сентября любой житель Татарстана может прислать фотографию «подозрительной» родинки на электронный адрес Республиканского клинического онкологического диспансера — oncort16@yandex.ru.

«Врачи-онкологи РКОД внимательно изучат каждую фотографию. В случае обнаружения признаков злокачественности будет отправлено приглашение на прием к специалисту», — отметили в ведомстве.

В беседе с ИА «Татар-информ» в пресс-службе уточнили, что акция совершенно бесплатная.

К присылаемым фотографиям есть требования: рядом с образованием должна быть линейка с миллиметровыми делениями. Снимок должен быть сделан с близкого расстояния и со вспышкой. Полученное изображение должно быть четким и качественным.

Кроме того, к фото следует приложить личные данные: фамилию, имя, отчество и свой возраст. Также необходимо указать, как давно растет родинка и какие с ней происходили изменения.

#рак #онкология #ркод #республиканский онкодиспансер
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