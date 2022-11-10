Онкологи РКОД рассказали, как предотвратить развитие колоректального рака

В Татарстане в 2021 году рак толстой кишки стал вторым по распространенности и составил 13% от общего числа онкологий. Об этом «Татар-информу» рассказали в Республиканском клиническом онкологическом диспансере.

Фото: Пресс-служба РКОД

Онкологи предостерегли, что даже несмотря на современные методы ранней диагностики, заболеваемость этим видом рака неуклонно растет.

Врач-онколог РКОД Ильгиз Гатауллин перечислил ведущие причины развития рака. Это наследственность – у 5% заболевших именно наследственная форма рака, она проявляется в довольно раннем возрасте. Также на развитие онкологии влияют гиподинамия или отсутствие физических нагрузок, частые запоры, избыточный вес, не сбалансированное питание из животных жиров и белков, рафинированных углеводов.

Минздрав России рекомендует для профилактики колоректального рака соблюдать здоровую диету и следить за уровнем физической активности.

«Если иметь в рационе цельнозерновые продукты, которые полезны не только для пищеварительной системы, но и для здоровья в целом, а также проходить десять тысяч шагов в день, то все это будет способствовать профилактике злокачественных новообразований», – подчеркнули в РКОД.

Фото: Пресс-служба РКОД

Онкология ободочной и прямой кишки на ранних стадиях часто не имеет симптомов, поделился врач онкодиспансера. По его словам, нужно обращать внимание на косвенные признаки, которые могут указывать на заболевание – это любые изменения стула, длящиеся дольше нескольких дней, а также примеси в кале крови, гноя или слизи; кишечная непроходимость и нарушение общего самочувствия, слабость или анемия.

Врачи подчеркнули, что колоректальный рак на ранней стадии можно обнаружить только на скрининге.

Фото: Пресс-служба РКОД

«Скрининг с целью выявления рака толстого кишечника и рака прямой кишки в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения начинается с 40 лет. Обследование заключается в проведении теста на скрытую кровь в кале иммунотурбодиметрическим методом. Обследование проводится регулярно с периодичностью один раз в два года до 75 лет. Данный скрининг позволяет, не только диагностировать колоректальный рак на самой ранней доклинической стадии, что позволяет онкологам успешно бороться с этим опасным недугом, но и проводить вторичную профилактику возникновения рака путем диагностики и лечения предраковых заболеваний толстого кишечника», – отметил заведующий диспансерно-профилактическим отделением лечения РКОД Ринат Гамиров.