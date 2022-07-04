Онкологи Набережных Челнов удалили женщине 6-килограммовую опухоль матки

Онкологи челнинской больницы №2 удалили пациентке шестикилограммовую злокачественную опухоль. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Долгое время 45-летняя женщина не обращала внимание на быстрорастущий живот. Она думала, что просто прибавляет в весе. Спустя полгода женщина все же обратилась с жалобами в поликлинику. Игнорировать большой живот стало невозможно, к тому же появились сильные боли внизу живота и частое мочеиспускание.

На УЗИ органов брюшной полости и малого таза врачи поликлиники увидели гигантскую опухоль, которая сдавливала находящиеся рядом органы. Пациентку сразу же направили в онкологическое отделение городской больницы №2. Там врачи диагностировали у пациентки саркому матки и приняли решение ее удалить.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

«Определить источник опухоли удалось только во время операции. Злокачественное новообразование исходило из тела матки, вросло в переднюю брюшную стенку и в петли тонкой кишки. Кроме опухоли пришлось удалить все женские половые органы пациентки: матку, шейку матки, яичники, трубы, а так же провели резекцию передней брюшной стенки и тонкой кишки», – объяснил онколог клиники Тимур Ямаев.

В горздраве Автограда добавили, что к сожалению, женщина не успела обзавестись своими детьми и такой возможности у нее уже не будет. Однако проведенная операция смогла спасти пациентке жизнь.

Хирури-онкологи поэтапно отделяли образование от спаянных с ним тканей, чтобы не повредить внутренние органы. Врачи провели ювелирную работу, учитывая размер опухоли, которую можно сравнить с доношенной многоплодной беременностью.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

«Чтобы исключить подобные «находки», нужно вне зависимости от возраста регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Любые болезни, обнаруженные на ранней стадии, гораздо легче лечить без последующих осложнений», – добавил Тимур Ямаев.