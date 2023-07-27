Онкологи Челнов прооперировали в один день супругов с опухолями в желудке и кишечнике

В онкологическом диспансере Набережных Челнов мужа и жену прооперировали в один вечер. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

На плановую лапароскопическую операцию Владимира и Веру Бурмистровых из Елабуги случайно пригласили в один день. Пара вместе уже 45 лет. Они познакомились в десятом классе, после уже не расставались.

Фото: Пресс-служба Онкодиспасера Челнов

Новообразования в желудке – у мужчины и в ободочной кишке и у женщины, обнаружили на диспансеризации в родном городе. Благодаря своевременной диагностике болезнь нашли на ранней стадии, когда можно помочь вылечиться, проведя операцию. Татарстанские онкологи решили сделать лапароскопическую операцию – через несколько проколов удалить опухоль вместе с тканью, которую она поразила.

Пока оперировали мужа, Вера Бурмистрова ходила по коридорам диспансера, а как только узнала, что все прошло хорошо, успокоилась и настроилась уже на свою операцию. Она также прошла успешно.

После хирургических манипуляций онкологи положили супругов рядом в реанимации, чтобы, очнувшись, они смогли увидеть друг друга.

Владимиру Бурмистрову пока трудно разговаривать, но его супруга будто понимает его без слов, подметили в онкодиспасере. Медики видят, как пара друг на друга смотрит с любовью и заботой. Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.