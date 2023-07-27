Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Онкологи Челнов прооперировали в один день супругов с опухолями в желудке и кишечнике
В онкологическом диспансере Набережных Челнов мужа и жену прооперировали в один вечер. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
На плановую лапароскопическую операцию Владимира и Веру Бурмистровых из Елабуги случайно пригласили в один день. Пара вместе уже 45 лет. Они познакомились в десятом классе, после уже не расставались.
Новообразования в желудке – у мужчины и в ободочной кишке и у женщины, обнаружили на диспансеризации в родном городе. Благодаря своевременной диагностике болезнь нашли на ранней стадии, когда можно помочь вылечиться, проведя операцию. Татарстанские онкологи решили сделать лапароскопическую операцию – через несколько проколов удалить опухоль вместе с тканью, которую она поразила.
Пока оперировали мужа, Вера Бурмистрова ходила по коридорам диспансера, а как только узнала, что все прошло хорошо, успокоилась и настроилась уже на свою операцию. Она также прошла успешно.
После хирургических манипуляций онкологи положили супругов рядом в реанимации, чтобы, очнувшись, они смогли увидеть друг друга.
Владимиру Бурмистрову пока трудно разговаривать, но его супруга будто понимает его без слов, подметили в онкодиспасере. Медики видят, как пара друг на друга смотрит с любовью и заботой. Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»