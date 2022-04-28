Онкологи БСМП удалили 400-граммовую опухоль груди через один маленький разрез

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов онкологи удалили 400-граммовую опухоль из молочной железы пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения автограда.

На днях женщина обратилась к онкологам БСМП с жалобой, что грудь выросла «как на дрожжах».

В левой молочной железе пациентки врачи обнаружили довольно большую опухоль, которая своим верхним краем доходила до ключицы. За короткое время новообразование заполнило почти всю грудь.

«В процессе обследования, в самой опухоли, которая по всем признакам была доброкачественной и состояла из жировой ткани, нашли два подозрительных очага. Более углубленное обследование с привлечением специалистов лаборатории БСМП, которые в микроскоп детально, до мелочей, разглядели все структуры, показало: эти два очага - зоны омертвевшей опухолевой ткани», – рассказали в горздраве.

Эти зоны образовались из-за стремительного роста опухоли, за которой не успевали расти кровеносные сосуды. Лишенные достаточного питания участки опухоли «расплавлялись».

Удаление новообразования в молочной железе требует предельной аккуратности.

За операцию взялся опытный онколог БСМП Ростислав Сагеев.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Челнов

«Как итог: опухоль до 18 сантиметров в наибольшем измерении, весом почти 400 граммов ювелирно была удалена через косметический разрез в четыре сантиметра, о котором в ближайшем будущем будет напоминать еле заметная, белая полоска на коже», – добавили в Управлении здравоохранения.