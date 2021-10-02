Онколог Рушан Хазиев: «Татары смуглые, наша кожа более устойчива к солнечной активности»

Обычная родинка может перерасти в рак кожи и при несвоевременном обращении к врачу – к летальному исходу. Чем опасна меланома, кто в группе риска и почему жители Татарстана болеют ей реже, чем жители, например, Австралии?

Рушан Хазиев призывает быть более внимательными к родимым пятнам на коже

Фото: ©Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Заведующий Республиканским клиническим онологическим диспансером, врач-онколог Рушан Хазиев призывает быть более внимательными к родимым пятнам на коже. Клиника также провела акцию #ИсследуйРодинку с целью выявления меланомы у жителей Татарстана.

– Рушан Азатович, какова ситуация с раком кожи в нашей республике?

– До недавнего времени рак кожи был самым распространенным в Татарстане. Но в последние годы на первое место выходят уже другие виды онкологии – колоректальный рак, рак легких и рак молочной железы.

Но в то же время рак кожи молодеет, в основном он возникает под воздействием солнечного света. Мы выезжаем за границу, в жаркие страны, многие лишнего загорают, с фанатизмом и не пользуются кремами от загара. Это приводит к повреждению кожи.

Рак не появляется сразу, это хронический процесс. В течение нескольких лет поврежденная кожа переходит в злокачественное образование. Так возникает меланома – одна из разновидностей рака кожи.

За 8 месяцев 2021 года зарегистрированы 1345 пациентов с раком кожи, из них 174 случая меланомы. Ежегодно такой диагноз выявляется в среднем у 230 пациентов.

Не все виды рака кожи так агрессивны, как меланома. Меланома в структуре рака кожи занимает всего 10 процентов, однако она отличается высокой смертностью – 95 процентов.

За 8 месяцев 2021 года зарегистрированы 1345 пациентов с раком кожи, из них 174 случая меланомы Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Как возникает меланома?

– Есть клетки, меланоциты, они вырабатывают меланин – пигментное вещество. Меланин появляется при поглощении меланоцитами ультрафиолетовых лучей. Это защитная реакция кожи, в результате кожа темнеет.

Татары в основном смуглые, наша кожа более устойчива к солнечной активности. Поэтому жители нашего региона сравнительно меньше болеют этим видом онкологии.

Для сравнения, если возьмем Австралию, там меланома – настоящая катастрофа. Потому что туда переезжали люди европеоидной расы, они светлокожие, голубоглазые, у их кожи нет защитной реакции, поэтому они часто получают солнечные ожоги. Меланома у них выходит на первый план, и там большой показатель смертности от меланомы.

– Многие до сих пор пользуются соляриями. Действительно ли они повышают риск возникновения меланомы?

– Нам еще в университете рассказывали очень печальный случай с одной из студенток. Была девушка, и она всегда имела смуглый оттенок кожи, будто недавно вернулась с моря. А это советское время, люди еще не выезжали на заграничные курорты. Выяснилось, что она загорала под кварцевой лампой, то есть получала ультрафиолетовое излучение. Через десять лет эта девушка умерла от рака кожи.

Думаю, в нашей климатической зоне солярий особо и не нужен... Солярий – это не кварцевая лампа, конечно. Но все равно к такому способу получить загар надо подходить с умом, без фанатизма. Если есть родимые пятна, то стоит остерегаться загара.

«Многие лишнего загорают, с фанатизмом и не пользуются кремами от загара. Это приводит к повреждению кожи» Фото: ИА «Татар-информ»

– Что делать, чтобы вовремя выявить рак кожи?

– Надо обращать внимание на кожу. Если на ней появилось пятно, имеющее неровные края, которое растет в размерах, если появилось чувство жжения и зуд, то надо обратиться к врачу, пройти диспансеризацию.

– У многих с рождения бывают родинки. Стоит ли им переживать, что родинка может перерасти в рак?

– За родинками тоже надо наблюдать. Не меняет ли она форму? Если она увеличивается, появляется зуд, то необходимо показаться онкологу или дерматологу.

– Какие методы лечения рака кожи используют в Татарстане?

– В онкологии применяется три метода лечения: хирургия, лучевая терапия, химиотерапия. Сейчас уже существует и протонотерапия. Если родинка выступает над окружающими тканями, растет, лучше ее удалить. Опухолевый процесс имеет нескольких стадий. По толщине, степени врастания в кожу определяется стадия заболевания. Также может быть необходимость удаления лимфоузлов. Назначаются методы лечения, такие как хирургия и иммунотерапия.

– Люди каких профессий особо подвержены раку кожи?

– Это больше зависит от типа кожи. Если человек светлокожий, светловолосый и работает на открытом воздуже, под солнцем, то у него больше риска заболеть, чем у того, кто сидит в кабинете. А если взглянуть в историю, то раньше в странах Европы раком кожи часто болели трубочисты из-за попадания сажи в кожу. Но сейчас профессии трубочиста в прежнем понимании уже практически не существует.

«До недавнего времени рак кожи был самым распространенным в Татарстане. Но в последние годы на первое место выходят уже другие виды онкологии» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

– Какие рекомендации дают врачи по профилактике рака кожи?

– Необходимо избегать долговременного нахождения под прямыми солнечными лучами, надо пользоваться солнцезащитными кремами или выбирать легкую одежду, защищающую тело от солнца. Своевременно обращаться к докторам, проходить диспансеризацию.

В конце августа мы провели акцию «Исследуй родинку». Любой желающий мог сфотографировать родимое пятно и отправить по электронному адресу oncort16@yandex . По фотографии мы изучаем родинку на возможную онкологию. В случае обнаружения признаков злокачественности отправляем пациенту приглашение на прием к специалисту. Хотя программа завершилась 5 сентября, фотографии все еще поступают. Мы получили около 600 писем, из них в 80 случаях выявлены подозрения на злокачественность.

Автор: Гульнар Гарифуллина, www.intertat.tatar, перевод