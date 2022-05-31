Онколог рассказал татарстанцам, что курение может вызывать 18 видов рака

Курение вызывает развитие различных злокачественных новообразований. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий вторым торакальным отделением Республиканского онкологического диспансера Том Шарапов.

«18 видов злокачественных новообразований провоцируются употреблением табака», – отметил онколог.

Если раньше считалось, что курение приводит только к раку легких, на сегодняшний день онкологи видят, что повреждаются желудочно-кишечный тракт, моче-половая система, репродуктивная система.

Из пяти пациентов со злокачественным новообразованием легкого, четыре – курят. Том Шарапов в своем отделении РКОД, провел опрос. У пациентов перед операцией он спрашивал, курите ли вы. За полторы недели таких опросов, врач выяснил, что каждый пациент с раком желудка и пищевода курит или курил раньше.

«Большинство из этих людей заканчивают с курением после того, как они узнают свой неблагополучный диагноз. Но большинство из них понимают, что время было упущено», – заметил заведующий вторым торакальным отделением Республиканского онкологического диспансера.