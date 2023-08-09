Онколог предупредил о риске развития рака из-за употребления колбас и сосисок

Употребление колбас и сосисок может способствовать развитию рака желудка и кишечника и заболеваниям ЖКТ. Об этом в сюжете «Вести Татарстан» рассказал врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Айрат Игламов.

Специалисты отмечают, что самые популярные производители колбасных изделий, как правило, придерживаются ГОСТа, поэтому их продукция безопасна для здоровья. Однако продукция других, особенно подделки, может испортить не только аппетит, но и здоровье человека.

«При копчении происходит выработка канцерогенов, и это может увеличить риск возникновения рака желудка, рак кишки, прямой ободочной кишки», — объяснил Игламов.

В некоторых марках колбас были обнаружены крахмал, усилители вкуса и другая химия.

«Буквально растворяя в жидкости эти компоненты, на выходе можно получить вполне, напоминающее колбасное изделие продукцию», — заметила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

По мнению экспертов, в колбасах содержится не более 15% мяса, половину составляют кожа, кости и субпродукты. Поэтому они рекомендуют внимательнее относиться к марке покупаемого изделия и не включать колбасу в рацион слишком часто.