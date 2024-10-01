Онколог из Татарстана призвал не игнорировать ряд симптомов, указывающих на рак

В 2023 году из-за злокачественных образований в Татарстане умерло на 5,4% больше человек, чем годом ранее. Врач-онколог Амир Халимов в беседе с ГТРК Татарстан рассказал о симптомах, обнаружив которые, человеку стоит сразу же обратиться к медикам либо пройти диспансеризацию.

По данным специалиста, в прошлом году наиболее часто в республике выявлялись рак толстой кишки, молочной железы, кожи и легких. Более эффективной борьбу с онкологией делают диспансеризация и специальные скрининговые программы.

«Регулярное прохождение этих обследований позволяет вовремя обнаружить опухоли, что существенно повышает шансы на успешное лечение», — подчеркнул Халимов.

Также врач рассказал о ряде симптомов, которые нельзя игнорировать: одышка, постоянный кашель, резкие увеличение лимфоузлов и потеря веса, потеря аппетита. При их обнаружении рекомендуется сразу же обратиться к специалистам.