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Онколог из Татарстана призвал не игнорировать ряд симптомов, указывающих на рак
В 2023 году из-за злокачественных образований в Татарстане умерло на 5,4% больше человек, чем годом ранее. Врач-онколог Амир Халимов в беседе с ГТРК Татарстан рассказал о симптомах, обнаружив которые, человеку стоит сразу же обратиться к медикам либо пройти диспансеризацию.
По данным специалиста, в прошлом году наиболее часто в республике выявлялись рак толстой кишки, молочной железы, кожи и легких. Более эффективной борьбу с онкологией делают диспансеризация и специальные скрининговые программы.
«Регулярное прохождение этих обследований позволяет вовремя обнаружить опухоли, что существенно повышает шансы на успешное лечение», — подчеркнул Халимов.
Также врач рассказал о ряде симптомов, которые нельзя игнорировать: одышка, постоянный кашель, резкие увеличение лимфоузлов и потеря веса, потеря аппетита. При их обнаружении рекомендуется сразу же обратиться к специалистам.
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