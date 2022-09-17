Онколог: Главная причина рака не плохая экология, а неправильное питание и курение

Главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов назвал главные причины возникновения рака. На соответствующий вопрос специалист ответил в программе «Интервью без галстука».

«Если их ранжировать по своему влиянию, то ведущими будет неправильное питание и курение. Далее идут различные инфекционные процессы, географические факторы, загрязнение окружающей среды, профессиональные вредности на производстве, а также алкоголь и избыточный вес», — рассказал Нагуманов.

По его мнению, повышает риски развития рака половых органов и сексуальное поведение.

«В частности, в зависимости от страны, заболеваемость раком шейки матки отличается двадцатикратно. Чем выше уровень социального обеспечения, цивилизованности популяции, тем ниже заболеваемость раком шейки матки», — заявил онколог.