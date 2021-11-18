Онколог: 80% татарстанцев с раком легкого – курильщики

Больше 80% татарстанцев, которые борются с раком легкого, имеют зависимость от курения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врач-онколог первого торакального отделения Республиканского клинического онкологического диспансера Константин Трофимов.

«Одной из причин, возможно, главенствующей причиной возникновения заболевания, является табакокурение. Во вдыхаемом сигаретном дыме содержится огромное количество токсических веществ, более 40 этих веществ относится к канцерогенным веществам, то есть те вещества, которые вызывают цепочку необратимых реакций в организме, в конечном итоге которые приводят к образованию злокачественных заболеваний различной локализации», – рассказал врач.

Онколог заметил, что у курильщиков не только развивается рак легкого, верхних и нижних дыхательных путей, но и головы, шеи, брюшной полости.

Ежегодно в торакальном отделении РКОД оперируют 1,2 тыс. человек со злокачественной патологией грудной клетки. Это лишь те пациенты, которые были допущены к операции. Всего в России 73 тыс. человек ежедневно заболевают раком легкого, 35% из них обращаются к медикам на четвертой стадии болезни, когда уже помочь невозможно. Такие люди чаще всего погибают через год после обращения, несмотря на интенсивную терапию.

«Более 80% пациентов, которые к нам попадают с раком легкого, курят», – заметил врач.