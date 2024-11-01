Онкодиспансер Татарстана переходит на единую медицинскую информационную систему

Республиканский клинический онкологический диспансер переходит на единую медицинскую информационную систему РТ — «ГИС ЭЗ РТ».

Новая система позволяет создавать единую электронную базу данных с информацией о пациентах, диагнозах, назначениях и результатах обследований.

С помощью этого врачи онкологи получают доступ к полной истории заболевания пациента с момента подозрения на злокачественное новообразование.

Для пациентов это означает более удобную запись на прием, и возможность получения консультаций быстрее и проще.

«Мы внедряем систему "ГИС ЭЗ РТ", которая позволит более эффективно вести медицинские данные каждого пациента. При обращении в поликлинику онкодиспансера просим с пониманием отнестись к возможным временным задержкам в приеме врача и специалистов диспансера. Уверяем, что все пациенты обязательно получат своевременную и качественную медицинскую помощь», — отметил заведующий поликлиникой РКОД Дамир Замалютдинов.