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Онкодиспансер Татарстана переходит на единую медицинскую информационную систему
Республиканский клинический онкологический диспансер переходит на единую медицинскую информационную систему РТ — «ГИС ЭЗ РТ».
Новая система позволяет создавать единую электронную базу данных с информацией о пациентах, диагнозах, назначениях и результатах обследований.
С помощью этого врачи онкологи получают доступ к полной истории заболевания пациента с момента подозрения на злокачественное новообразование.
Для пациентов это означает более удобную запись на прием, и возможность получения консультаций быстрее и проще.
«Мы внедряем систему "ГИС ЭЗ РТ", которая позволит более эффективно вести медицинские данные каждого пациента. При обращении в поликлинику онкодиспансера просим с пониманием отнестись к возможным временным задержкам в приеме врача и специалистов диспансера. Уверяем, что все пациенты обязательно получат своевременную и качественную медицинскую помощь», — отметил заведующий поликлиникой РКОД Дамир Замалютдинов.
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