Онкобольные и их близкие смогут задать вопросы онкологам РТ по телефону горячей линии

В Общественной палате Татарстана пройдет горячая линия на тему: «Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями». Об этом рассказали в пресс-службе палаты.

На вопросы жителей республики ответят главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Татарстана Эдуард Нагуманов, заведующий отделением нейрохирургии №1 Республиканской клинической больницы Минздрава РТ, член Комиссии по здравоохранению и экологии Общественной палаты республики Тимур Бикмуллин, и другие специалисты Министерства здравоохранения РТ.

Задать вопросы специалистам можно будет завтра, 24 мая, с 10.00 до 12.00 по телефону 8(800)350-44-72.

Также обращения жителей принимаются через интернет-приемную Общественной палаты до 12.00 24 мая.