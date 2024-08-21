«Онкобольной еще больше нуждается в помощи Аллаха»: в РКОД обновили молельную комнату

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана открыли обновленную молельную комнату для мусульман. Комната разделена на мужскую и женскую части, чтобы все желающие могли помолиться.

Молельную комнату в РКОД открыли еще в 2018 году, но помещению требовался ремонт, который и был проведен. Имам-хатыйб Апанаевской мечети Нияз хазрат Сабиров подчеркнул, что в этой комнате есть большая потребность.

Нияз хазрат Сабиров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Больной человек особенно остро осознает необходимость помощи Всевышнего Аллаха, и он приходит в эту молельную комнату, чтобы обратиться к Нему, читает молитвы и ему становится легче. Не все пациенты умеют правильно читать Коран, у некоторых возникают вопросы, как обращаться к Всевышнему, поэтому сотрудники Апанаевской мечети оказывают им помощь, подсказывают, как нужно молиться и какие суры читать», – отметил Нияз хазрат Сабиров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обновление молельной комнаты было проведено усилиями прихода Апанаевской мечети. Духовная помощь здесь оказывается на постоянной основе. Теперь здесь стало уютнее и комфортнее для верующих пациентов РКОД.

«Когда человеку ставят диагноз злокачественного новообразования, его жизнь кардинально меняется. Многие считают это приговором, хотя сегодня мы научились многое лечить. Тем не менее, это большой стресс для пациента, так как диагноз разделяет его жизнь на "до" и "после". Человек переосмысливает свои ценности и начинает больше думать о духовном», – отметил заместитель главного врача РКОД Ильсур Шаймарданов.

Ильсур Шаймарданов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На открытие комнаты пришли как верующие медики больницы, которые отметили важность возможности помолиться во время рабочих перерывов, так и пациенты.

«Здесь есть молельные комнаты и для христиан, и для мусульман. Это очень хорошо. Представьте себе – два часа ночи, и человек встал помолиться, чтобы попросить Бога помочь не только ему, но и всей республике, его родной деревне. В борьбе с болезнью помогает мне дуа (молитва) к Аллаху», – рассказал пациент Республиканского онкодиспансера Халим Каримов, который уже почти месяц проходит лечение в больнице, сражаясь с раком.