Онищенко рассказал о перспективах введения нового локдауна в России

Необходимо принимать меры профилактики распространения коронавируса в зависимости от развития ситуации в конкретном регионе, так как эпидобстановка в разных субъектах может значительно различаться, считает заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Локдаун мы, конечно, не введем, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию», – приводит его слова РИА Новости.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявлено более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса, что на 0,3% больше в сравнении с 31 июля.