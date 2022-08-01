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Ру Тат
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Здоровье
1 августа 2022  13:39

Онищенко рассказал о перспективах введения нового локдауна в России

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Необходимо принимать меры профилактики распространения коронавируса в зависимости от развития ситуации в конкретном регионе, так как эпидобстановка в разных субъектах может значительно различаться, считает заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Локдаун мы, конечно, не введем, но мы будем реагировать адекватно на ситуацию», – приводит его слова РИА Новости.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки в России выявлено более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса, что на 0,3% больше в сравнении с 31 июля.

#коронавирус #локдаун
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