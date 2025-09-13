Онищенко поддержал идею повысить возраст молодежи до 40–45 лет

Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о целесообразности повышения возрастной границы молодежи до 40–45 лет. Свое мнение он высказал в интервью ТАСС.

«До войны средняя продолжительность жизни мужского населения была 47 лет, а сейчас у нас даже после ковида женщины живут 74 года, мужчины – на 10 лет меньше. Раз увеличивается продолжительность жизни, значит, и границы надо раздвигать», – отметил Онищенко.

По словам ученого, активный возраст населения в России охватывает период с 18 до 60 лет, и многие россияне продолжают работать даже после 70 лет.

«К тому же к 2030 году продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет, поэтому эти границы [возраста молодежи] надо раздвигать. У нас сегодня в науке молодой возраст считается до 39 лет», – добавил он.