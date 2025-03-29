«Они живут в наших сердцах»: в Казани прошел турнир по страйкболу памяти бойца СВО

Сегодня в Казани прошли соревнования по страйкболу – «Бункер». Мероприятие проводится в честь погибшего на СВО бойца Евгения Сергеева.

В нем приняли участие Герой России Расим Баксиков, депутат Госсовета РТ и исполнительный директор РВИО в Татарстане Тимур Камалетдинов и основатель движения «Никто кроме нас СВО» Лилия Култышева. Соревнования были организованы Республиканским центром «Форпост» и Российским военно-историческим обществом в Республике Татарстан.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Надо помнить наших погибших братьев. Называть соревнования в честь павших воинов – хорошая традиция. От участников соревнований мы ждем зрелищных боев. "Форпост" – молодцы, они привлекают трудных подростков к патриотическому воспитанию, это хороший задел на будущее. Ребят просто нужно поставить на нужный путь», – рассказал Герой России Расим Баксиков.

Хорошо подготовленные и экипированные участники почтили память погибшего защитника Отечества своими зрелищными боями. Роль инструрукторов на соревнованиях исполнили бывшие бойцы ЧВК «Вагнер».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Это уже второе мероприятие, в котором мы принимаем участие. Создали такие военные игры в память о погибших военнослужащих. Те, в честь кого мы организуем такие события, – наши друзья и знакомые. Они служили в одном взводе с нашими мужьями. Мать Евгения – участница, волонтер нашего фонда. Такие события – крайне значимые для семей участников СВО, мы благодарны организаторам за то, что они не забывают о нас. Это также и патриотическое воспитание. Мы должны помнить тех, кто отдал свои жизни ради нашей защиты и нашей мирной жизни», – рассказала основатель движения «Никто кроме нас СВО», многодетная мать, жена военнослужащего Лилия Култышева.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня на соревнования пришли близкие Евгения. Его мама, Юлия Сергеева, а также боевые товарищи, которые знали его еще с самого начала СВО.

«Муж Лилии и мой сын были в одном полку, друг друга знали. Мы не ожидали, что почтить память моего сына придет столько человек, это очень приятно, что не забывают», – рассказала Юлия Сергеева.

Боевые товарищи рассказали о Евгении «Игле» как о храбром, мужественном человеке, на которого всегда можно было положиться.

«"Иглу" я знал с первых дней, с начала своей и его службы. Он отличался боевым характером и мужеством. Это отличная инициатива, проводить такие мероприятия», – рассказал боевой товарищ Евгения, боец СВО Даврон Исхаков.

По словам друзей и близких, боец был храбрым и инициативным. Он многим помогал и многих спас.

«Он был бесстрашным, храбрым. Местами скромным, но он был настоящим мужчиной. Инициативный, всегда помогал тем, кто в этом нуждался. Я узнал о его гибели, когда сам был в госпитале с ранением. Для нас это большая потеря», – рассказал боевой товарищ погибшего Евгения, боец СВО с позывным «Бэтер» Максим Борисов.