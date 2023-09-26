«Они живут рядом с нами»: в Татарстане наградят граждан, совершивших героические поступки

В Казани 13 декабря пройдет церемония награждения премии «Герои нашего времени», где будут награждены люди, совершившие геройские поступки. Сейчас еще продолжается заявочная кампания, она продлится до 15 ноября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Сегодня тема патриотизма глубоко проникает во все сферы нашей жизни. Примечательно, что у нас есть такие проекты, как „Герои нашего времени”, который зародился как социальная инициатива и вырос в большое мероприятие. Оно проходит с 2013 года и направлено на то, чтобы больше рассказывать об историях тех, кто совершает подвиги в обычной жизни. Причем это не всегда взрослые люди, есть много примеров, когда им меньше 18 лет», — отметила спикер.

Она пояснила, что с 2016 года премия «Герои нашего времени» приобрела статус республиканской и уже много лет как получает поддержку от министерств и ведомств республики, так и выигрывает гранты.

«Мы наградим тех, кто не оставляет без внимания острые ситуации, которые требуют проявления мужества и героизма. А также признание получат те, кто совершает добрые поступки или в силу своей деятельности ежедневно совершает настоящие подвиги на благо Татарстана и его жителей», — добавил руководитель регионального штаба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Он подчеркнул, что в современном мире, когда информационное поле насыщено новостями о звездах шоу-бизнеса и прочем, зачастую истории, где простые люди совершают подвиги, остаются без широкого внимания общественности. Премия как раз призвана решить эту проблему.

«В этом году у нас будет две дополнительные номинации в премии. Первая — „Добровольцы Татарстана”, где мы наградим волонтеров, оказывающих помощь жителям новых территорий Российской Федерации. Вторая — „Гуманитарная помощь”. Она создана для организаций, органов государственной власти, муниципальных районов, вузов, которые регулярно занимаются сбором, сортировкой, отправкой гуманитарной помощи на территории новых регионов, а также помогают военным», — добавил Шигабуддинов.

Подать заявку может любой желающий, кто хочет рассказать о героическом поступке, совершенном кем-то из знакомых, родственников или даже им самим.

В рамках премии «Герои нашего времени» пройдет и награждение «Форума маленьких героев», сообщил депутат Государственного Совета РТ VI созыва, руководитель казанского отделения «Движения первых» Динар Бариев.

«Для нас это очень важная площадка. Мы понимаем, что о героических поступках нужно разговаривать с детьми с ранних лет. Сейчас у подрастающего поколения есть много образов, связанных с зарубежными комиксами, фильмами и мультфильмами. А наша задача — показать нашим ребятам, что многие герои, молодые люди, живут рядом с нами. Это могут быть даже их соседи или одноклассники», — пояснил он.

Премия «Герои нашего времени» организуется Татарстанским отделением «Молодой гвардии Единой России». В этом году сообществу в РТ исполняется 18 лет, а в прошлом исполнилось 80 лет той самой «Молодой гвардии», которая в 1942 году сопротивлялась оккупировавшим Краснодон нацистам.

На пресс-конференции присутствовал и руководитель Краснодонского отделения организации Герман Приходько, который рассказал о подвигах героев в Великую Отечественную войну и поделился дальнейшими планами по сотрудничеству с Татарстаном.

«Мы в течение этого года налаживали взаимодействие с Татарстаном. Есть планы по обмену опытом, для нас после воссоединения с Россией открылось много новых направлений. Нам очень необходим опыт, который мы можем подчерпнуть у наших коллег из РТ. Конечно, мы планируем и поездки друг к другу», — заверил он.

По его словам, в окрестностях его родного города продолжаются боевые действия, поэтому такие поездки могут стать не только полезным обменом опытом, но и эмоциональной разгрузкой для краснодонских молодогвардейцев.