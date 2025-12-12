«Они ждут нашей помощи»: РТ направляет 150 тонн гуманитарного груза подшефным регионам

Сегодня из Казани отправилась последняя машина в составе гуманитарной колонны, направляющейся из Татарстана в Лисичанск и Рубежное. Десять фур вошли в 34‑ю колонну «Единой России», сформированную по запросам жителей подшефных территорий.

Помимо необходимых позиций, татарстанцы подготовили для детей Лисичанска и Рубежного, а также для бойцов сладкие подарки к предстоящим праздникам.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Груз из Татарстана всегда принимают с большой благодарностью. Я думаю, что мы заняты очень важным делом, и партия „Единая Россиия” активно подключилась к этой работе. Хочу поблагодарить партийный актив, всех, кто собирал груз, и тех, кто поедет сопровождать его до места назначения. Погода не располагает к поездке, однако водители опытные – доедут. Такие трудности воспитывают наш патриотизм», – отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Помимо стройматериалов, воды, продуктов и других необходимых вещей, жителям Лисичанска и Рубежного доставят 10 автомобилей.

Общий вес груза составил 150 тонн. В него входят 3 500 сладких подарков от Раиса Татарстана Рустама Минниханова и 8 500 новогодних наборов. Для детей также отправили 12 309 учебников российского образца по различным предметам.

«Каждый ребенок получит сладкий подарок, а также учебник. Подарки получат все – и те, кто находится на передовой, и те, кто проходит лечение в госпиталях. Но дети – наш главный приоритет», – подчеркнула депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

За погрузку и транспортировку отвечают юные бойцы «Молодой Гвардии Единой России». Они не только загружали многотонные машины, но и участвовали в сборе и формировании гуманитарного груза. Именно они лично передадут помощь бойцам.

«Молодежь Татарстана вносит огромный вклад. “Молодая Гвардия” регулярно участвует в отправке гуманитарных грузов. Все делается от чистого сердца, с искренним желанием помочь», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.