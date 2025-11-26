«Они все чьи-то сыновья. Им нужно помогать»: волонтер Заинска сшила 5 тыс. изделий на СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Жительница Заинска Ирина Позднякова вот уже почти три года шьет для госпиталей и участников СВО. В этом году ее труд был отмечен медалью «За помощь фронту».

С первых дней СВО, став солдатской мамой, она нашла свой способ поддержки. Ирина начала шить нижнее белье, бриджи, пижамы для госпиталей, а также мешки для масксетей. На ее счету – около 5 тыс. единиц нижнего белья, 570 штанов и шорт, 800 пижам и даже один костюм – «невидимка», который помогает скрываться от тепловизора. Это работа, требующая времени, сил и терпения, но она не останавливается.

Сын Ирины с позывным Малыш служит по мобилизации, дважды был ранен. Она говорит, что их пути разные, но фронт общий. «Сын недавно мне сказал: «Мама, я уходил, ты помогала фронту, три года прошло, ты продолжаешь помогать», – вспоминает Ирина.

Год выдался тяжелым. Ранение сына, инфаркт мужа, тревога за близких. Но она не оставила начатое и в декабре отметит трехлетнюю годовщину своей волонтерской деятельности.

Началось все с объявления руководителя заинского движения по изготовлению масксетей Елены Хисамутдиновой. Увидев приглашение присоединиться, Ирина пришла в группу и осталась. Сегодня она помогает и движению «Закамье – Помощь госпиталям» под руководством Натальи Березиной – кроит и шьет пижамы для госпиталей.

«Начинала помогать с мыслью о своем сыне. Казалось, если я буду помогать, то Бог сохранит моего сына. Сейчас он уже схоронил всех, с кем ушел служить по мобилизации. Для меня нет разделения между теми, кто на фронте. Они все чьи-то сыновья. Им всем нужно помогать», – говорит Ирина.

По ее словам, бойцы часто благодарят за масксети, за сухие супы, но про нижнее белье редко приходит отклик. Тем ценнее был случай, который она помнит до сих пор.

«Однажды один парень прислал видео, где благодарил за трусы. Это был первый, кто поблагодарил меня. Я даже прослезилась. Мы долго переписывались. Через несколько месяцев я узнала, что у него, кроме бабушки, никого нет. Маму звали так же, как меня, – Ирина. На Новый год я отправила ему посылку. Не знаю, получил он ее или нет. Связь прервалась, уже восемь месяцев мы не общаемся. Знаю только, что его зовут Иван, позывной Скат, танкист из Калужской области».

У Ирины двое детей, но сын – единственный. С момента мобилизации он приезжал домой только по ранению. И пока он находится на службе, она продолжает свой труд – тихий, кропотливый, незаметный, но крайне нужный тем, кто находится на передовой. Она говорит, что это и есть ее фронт.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.