«Они возвращаются другими людьми»: истории инструкторов, обучающих новобранцев на СВО

Лучшие инструкторы сейчас готовят новобранцев быть штурмовиками и снайперами

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«Страшно будет всегда. Нет такого человека, который не боится»

Один из военнослужащих, с которым удалось пообщаться нашему корреспонденту, обучает новобранцев мастерству военного дела с 2022 года. Святовит (Бог войны, победы у древних славян, – прим. Т-и) мотивировал выбор позывного своим вероисповеданием. Он рассказал «Татар-информу» историю того, как стал инструктором.

«В 2022 году после выполнения боевой задачи – мы взяли Попасную и Покровское – я приехал сюда из отпуска. На базе не хватало инструкторов для того, чтобы готовить новоприбывших солдат. Не хватало инструкторов таких специальностей, как, например, снайпер, поэтому меня попросили остаться на некоторое время и потренировать. “Некоторое время” переросло в годы», – рассказал Святовит.

Инструктор не сидит на месте, а вместе с остальными бойцами выходит на передовую. По словам Святовита, если инструктор не повышает свои боевые качества и не видит, что на самом деле происходит на полях сражений, то он не способен обучать молодых ребят.

Далеко не каждый новобранец может стать снайпером или штурмовиком, объясняет Святовит. Многих останавливает страх, паника и особенности воспитания. Главное, по словам военного, чувствовать себя на поле боя более-менее комфортно.

«Естественно, страшно будет всегда. Нет такого человека, который не боится. Если он может пересиливать свой страх и выполнять боевую задачу, тогда этот человек может оставаться – мы можем на него положиться, это эффективный солдат. Если человек в панике начинает прятаться и не может себя заставить вылезти из этого укрытия, то лучше всего этому человеку не идти и попросту не давать надежды товарищу, что он сможет ему помочь», – отметил Святовит.

Работа инструкторов, по словам Святовита, направлена на совершенствование боевых навыков бойца.

«Здесь не учат именно быть воином. Скорее, повысить свои боевые навыки, которые выручат в будущем или помогут чувствовать себя спокойно на поле боя. Или дадут понять, что это не твое, что лучше вернуться домой и помогать ребятам на СВО, но по-другому. Не на поле боя, а допустим, как гуманитарщик или как репортер», – делится инструктор.

«Товарищ гораздо надежнее, чем бронежилет»

Для того чтобы стать хорошим бойцом, считает военный, необходимо, прежде всего, думать о своих боевых товарищах. Надо понимать, что от твоей боевой подготовки будет зависеть жизнь сослуживца.

«Нужен боевой дух, обязательно. Как говорится: “Кто трусит, тот гибнет”. Нужно думать своей головой, полагаться на свои способности. Ни в коем случае не доверять только своим впечатлениям и предположениям о том, как оно все будет. Как оно будет, знает только у кого Аллах, у кого Бог. Лучше всего полагаться на своих товарищей, как говорят: “Товарищ гораздо надежнее, чем бронежилет”», – делится он.

Корреспонденту «Татар-информа» удалось снять эксклюзивные кадры с места боевой подготовки военнослужащих.

«Сейчас передвигаемся по полю боя. Двигаться нужно постоянно к противнику. Нельзя ни в коем случае на одном месте стоять. Началась по тебе стрельба, ты смещаешься, но продолжаешь двигаться: лежа, сидя или короткими перебежками. Помним в голове: “Меня убили”. Как только промотал себе эту фразу, значит, ты уже должен был что сделать? Лечь», – учит инструктор.

«Противник должен его потерять, он из-за этого уходит. Если справа всплески, он должен уходить налево, если слева всплески – должен уходить направо, пригнуться или лечь. В практике бывало, когда это выводило человека из себя. Но лучше это будет здесь, чем на поле боя. Лучше он здесь скажет, что поехал домой, чем там откажется идти в бой», – отметил военнослужащий.

Далеко не каждый новобранец может стать снайпером или штурмовиком Фото: стоп-кадр видео

«Те, кто вернется отсюда, совершенно другие люди»

Боец рассказал, что находится в зоне боевых действий не ради денег – ради защиты Родины, «адреналина, которого требует организм» и бесценного жизненного опыта.

«Здесь человек получает опыт каждый день, чуть ли не за годы вперед. На гражданке бывает так, что человек сорокалетний, а мозгов у него на двадцать», – рассказывает он.

К сожалению, отрыв от мирной жизни и постоянный страх за свою жизнь оставляют неизгладимый след.

«Каждый день открываешь для себя что-то новое. После первых потерь своих боевых товарищей такое случилось. Можно сказать, это социальная деградация. Перестаешь чувствовать какую-то жалость к этим событиям. Грусть есть, но никак не можешь этого показать. Организм никак не может это продемонстрировать. Становится тошно от того, что ты даже на похоронах не можешь выразить свои эмоции. Конечно же, грустно, что человека больше нет, но чувство жалости отсутствует», – делится военнослужащий.

«В любом случае народ, который вернется отсюда, – это будут сильные мужики. Люди, которые смогут не только за свою семью постоять и за государство, но и воспитать новое поколение детей – более сильное, чем растет сейчас. С этими тиктоками. Государство поднимется все равно. Победы как таковой я не жду – своеобразного Рейхстага, как это было в Великую Отечественную войну. Но, думаю, в политическом плане победа будет за нами. Отстоим свои интересы, интересы России, защитим наши регионы, наш Донбасс», – подытожил он.

«Хочу передать товарищам, которые находятся сейчас на линии соприкосновения с противником, – мы с вами, не забываем о вас! Готовим пополнение для того, чтобы вас поменять, чтобы вы могли отдохнуть, восстановить свои ресурсы, вернуться и достойно отработать противника. Сил вам, успеха! Как говорится: “Удача для слабаков, удача для женщин, а успех для мужиков”. Крепитесь, мужики!» – подытожил он.

Все новобранцы проходят обучение, оно длится 21 день. Солдаты наравне с навыками стрельбы обретают навыки выживания Стоп-кадр видео

«Война новая, приходится передавать опыт этой войны ребятам, чтобы они выжили»

Военнослужащий с позывным Хаос имеет военный стаж более 25 лет. Он так же, как и Святовит, обучает новоприбывших бойцов искусству военного дела.

«Позывной мой Хаос потому, что там, где я появляюсь, у врага наступает хаос. Почему сюда уехал? Родину надо защищать. Есть люди, которые этого не понимают, не хотят понимать, но мы-то понимаем прекрасно все. Я хочу донести до ребят, хочу их обучать, хочу, чтобы они выжили и пришли домой живые и здоровые. Мы обучаем для того, чтобы человек понимал, что он должен вернуться домой», – отметил военнослужащий.

Все новобранцы проходят обучение, оно длится 21 день. По словам Хаоса, солдаты наравне с навыками стрельбы обретают навыки выживания. За эти три недели они становятся специалистами.

«У меня есть боевой опыт, поэтому хочется его передать. Война новая, передаем новый опыт ребятам, чтобы они выжили. Люди, которые не были здесь, не поймут, через что я прошел. Сталинград, можно сказать, – она же “бахмутская мясорубка”. Удача и опыт помогли мне выжить», – рассказывает военный.

Опираясь на свой богатый военный опыт, Хаос написал специальное учебное пособие, в котором изложил всю тактику и стратегию ведения «новой войны».

«Учебное пособие у нас написано кровью. То, что мы прошли, все там описано. Победа будет за нами! Все будет хорошо», – заверил Хаос.