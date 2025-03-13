«Они воспринимают это игрой»: в МВД рассказали о детской наркопреступности в Татарстане

Сегодня в здании МВД по РТ состоялась пресс-конференция, посвященная детской наркопреступности. О статистике за 2024 год и количестве выявленных нарколабораторий – в репортаже «Татар-информа».





В МВД по Татарстану подвели итоги прошлого года по обстановке с наркопреступлениями в республике

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«За последние годы наркоситуация в РТ осталась без изменений»

В МВД по Татарстану подвели итоги прошлого года по обстановке с наркопреступлениями в республике. Критических изменений в обстановке не произошло. Несмотря на это, с каждым годом становится актуальнее проблема участия в незаконном обороте наркотиков среди несовершеннолетних.

«За последние годы ключевые показатели, характеризующие состояние наркоситуации в республике, остались без критических изменений», – рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан Анвар Каримов.

За прошлый год в Татарстане сотрудниками МВД было выявлено 968 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Было изъято около 30 кг различных психоактивных веществ и перекрыто 9 каналов поставок наркотиков.

«Правоохранителями в прошлом году было выявлено 968 преступлений, связанных с наркотиками, что на треть выше результатов аналогичного периода 2023 года. 75% процентов выявленных преступлений были связаны со сбытом. Также сократилось и количество лиц, употребляющих наркотики, стоящих на учете органов здравоохранения республики, – 19 135 наркопотребителей, что на 280 человек меньше, чем в прошлом году», – рассказал Анвар Каримов.

Также в прошлом году была выявлена и пресечена деятельность шести лабораторий по производству наркотиков. Еще одна была раскрыта и ликвидирована уже в этом году, она располагалась в Нижнекамске.

«Вместе с тем и потребители не остаются без должного внимания. В качестве профилактических мер сотрудниками ОВД республики пресечено более тысячи административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», – доложил Каримов.

В текущем году уже были задержаны 11 несовершеннолетних за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков Фото: © «Татар-информ»

«Подростки хотят быстро заработать, не думая, что их привлекут к уголовной ответственности»

Большую тревогу вызывает снижение возраста преступников, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Установлено, что в большинстве случаев подростки хотели быстро заработать денег и думали, что в силу своего возраста не будут привлечены к уголовной ответственности. На данный момент МВД по РТ уже подготовлено и отправлено предложение в Госсовет Республики Татарстан для проработки законодательной инициативы о снижении возраста уголовной ответственности за сбыт наркотиков», – рассказал Анвар Каримов.

В текущем году уже были задержаны 11 несовершеннолетних за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Девять из одиннадцати задержанных были вовлечены в бесконтактный сбыт наркотиков, работали так называемыми закладчиками. Один из них на момент задержания уже находился в федеральном розыске за ранее совершенное аналогичное преступление.

«Часто подростки не воспринимают это как что-то запрещенное, а как игру. Поднять здесь, положить там», – поделился Анвар Каримов.

В январе этого года в Набережных Челнах был пойман 15-летний закладчик. В прошлом году преступная группа из Альметьевска использовала для транспортировки товара 11-летнюю школьницу. В основном несовершеннолетних вербуют в социальных сетях и мессенджерах.

«В прошлом году МВД по РТ направило в Роскомнадзор информацию о 10 тысячах сайтов, на которых располагался популяризующий наркотики контент, каждый из этих сайтов был заблокирован. Ведомством регулярно проводится мониторинг сети по выявлению контента, популяризирующего наркотики и их употребление. В этом году министерством выявлено уже 1,5 тысячи сайтов, на которых выкладывали материалы аналогичного содержания», – рассказал Анвар Каримов.

Привлечение по административным правонарушениям, за хранение или распространение наркотиков, ведет к постановке несовершеннолетнего на учет Фото: © «Татар-информ»

«Высокий доход от такой деятельности не стоит срока в детской колонии»

«Во избежание вовлечения ребенка в деятельность по распространению наркотиков важно объяснять, что высокий доход от такой деятельности не стоит срока в детской колонии. Бесплатный сыр только в мышеловке. Важно уделять ему время, интересоваться кругом общения ребенка, а также привлекать детей к внеурочной деятельности: кружки, секции», – рассказала заместитель начальника управления – начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УУП и ПДН МВД по Республике Татарстан Резеда Вахитова.

Привлечение по административным правонарушениям, за хранение или распространение наркотиков, ведет к постановке несовершеннолетнего на учет. Постановка на учет накладывает отпечаток на всю жизнь.

«Люди, поставленные в подростковом опыте на учет по статьям о наркопреступлениях, не смогут получить автомобильные права, не смогут работать в государственных органах, структурах, также они не смогут работать педагогами», – рассказала Резеда Вахитова.