«Они участвуют в рискованной боевой работе»: Путин призвал глав регионов помогать военным

На постоянной основе оказывать помощь военнослужащим и их семьям призвал глав регионов Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что участники военной спецоперации на Украине выполняют важную и опасную работу.

«<…> Практически все [главы регионов] говорят о тех программах поддержки, которые развёрнуты в регионах, поддержки нашим военнослужащим и членам их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание», – подчеркнул Путин на встрече с губернатором Алтайского края, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи (цитата по сайту Кремля).

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию. С 21 сентября по 28 октября в России проводилась частичная мобилизация, в ходе которой призвать для службы в зоне СВО планировалось 300 тыс. резервистов. В итоге, по словам Путина, эти показатели были превышены за счет добровольцев – в общей сложности на службу отправились 313 тыс. человек.