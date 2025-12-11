news_header_top
11 декабря 2025

«Они такие же, как мы». Норвежцы высказались о возвращении Савелия Коростелева

«Они такие же, как мы». Норвежцы высказались о возвращении Савелия Коростелева
Фото: "Татар-Информ" / Эрик Добролюбов

Норвежский лыжник и биатлонист Эйнар Хедегарт тепло отозвался о российском лыжнике Савелии Коростелеве, получившем допуск на этап Кубка мира. «Он очень приятный парень. Легко поверить, что все русские – злодеи, однако они такие же, как мы», — сказал Хедегарт изданию Expressen.

Его соотечественник Ивер Тильхейм Андерсен выразил личное несогласие с решением FIS, но призвал уважать его.

«Поскольку многие против того, чтобы россияне выступали здесь, то многие и не хотят, чтобы они выигрывали. В то же время много тех, кто не хочет, чтобы норвежцы занимали все места на пьедестале», – отметил Андерсен.

Напомним, накануне представители Татарстана во внутренних соревнованиях Савелий Коростелев и Наталья Непряева официально получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. В ближайших выходных они должны дебютировать на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

