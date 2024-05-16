«Они постоянно рискуют жизнями»: Венедиктов о десятках спасенных на воде сапбордистах

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов подвел итоги начала года и выразил беспокойство увеличением количества смертей на водных объектах.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Хотел бы предупредить всех рыбаков и любителей прогулок у водоемов, что сейчас шансы поскользнутся и упасть в воду крайне велики. Пожилым людям и подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям людям следует быть аккуратнее. Сейчас температура у воды почти такая же, как зимой», – рассказал Юрий Венедиктов.

С начала года было зарегистрировано 15 происшествий на водных объектах, в результате которых погибло 9 человек, включая одного ребенка. Спасти жизни удалось 13 гражданам. Согласно статистике, за аналогичный период 2023 года число происшествий на воде снизилось на 16%, но количество погибших выросло на 33%.

«С начала года спасателям удалось помочь пяти рыбакам, которые из-за аварий упали в холодную воду. Троих спасли после того, как они провалились под лед вместе со своими снегоходами и мотобуксирами. Еще пять застрявших на льду человек, среди которых трое детей, сняли со льда», – рассказал Венедиктов.

Чтобы снизить число жертв и инцидентов на воде, МЧС активно работает с нарушителями и рассказывает населению республики о правилах безопасности нахождения на водных объектах. Кроме того, сейчас обсуждается инициатива четкого разграничения сроков, когда маломерные суда смогут выходить на воду.

«Раньше сезон пользования маломерными судами стартовал с началом навигации на водных объектах, но эта дата постоянно меняется. Ориентируясь на соседние субъекты, теперь мы хотим установить четкую дату старта сезона. Он будет начинаться 25 апреля и заканчиваться 1 ноября», – рассказал Юрий Венедиктов.

Рассматривается также возможность переноса этих дат на тот случай, если погода будет непредсказуемой или к 25 апреля не будут устранены все последствия весенних паводков.

Юрий Венедиктов напомнил о нескольких страшных случаях, когда в темное время суток владельцы маломерных судов сталкивались с баржами, и напомнил, что избежать подобных инцидентов можно, если оснастить плавсредство специальными световыми сигналами. Владельцев маломерных судов, которые игнорируют это требование, будут штрафовать.

Главный государственный инспектор по маломерным судам РТ напомнил, что спасательные жилеты должны быть обязательно оснащены подголовниками и ремнями безопасности, которые не позволят жилету соскочить при падении человека в воду,

Под конец встречи Юрий Венедиктов напомнил о том, как опасны бывают доски, водные лыжи и другой транспорт, буксируемый маломерными судами.

«Такого рода развлечениями никак нельзя заниматься на территории, где проходят крупные суда. Эти доски не регламентируются. Пожалуйста, используйте их для отдыха в положенных местах. В любом месте, где разрешено купание, за исключением пляжей. Любителей экстрима мы регулярно спасаем десятками, сапбордисты, виндсерферы катаются без спасательных жилетов и постоянно рискуют своими жизнями», – подытожил Юрий Венедиктов.