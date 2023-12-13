«Примеры для нас»: в Казани наградили татарстанцев, совершивших героические поступки

В Казани в рамках молодежного форума «Наш Татарстан» прошла церемония награждения лауреатов общественной премии «Герои нашего времени» и «Форума маленьких героев». Были отмечены 61 человек и 13 организаций республики.

«Приятно отметить, что сегодня в зале такая богатая палитра героев нашего времени, тех, кто своими поступками заставляют нас все больше ценить жизнь и все то, что происходит вокруг. Мы чествуем и наших старших наставников, которые собирают гуманитарную помощь для зоны СВО, юных героев, которые спасают целые поселения от лесных пожаров, студентов, активно участвующих в гуманитарных миссиях, молодых работников сферы здравоохранения, ежедневно спасающих жизни. Количество героев каждый год растет, это заслуживает большого внимания», - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, который наградил героев в номинации «Гуманитарная помощь».

В этом году, помимо номинаций для героев старше 18 лет и младше, были введены две специальные номинации: «Гуманитарная помощь» и «Доброволец Татарстана», где наградили ребят, помогающих бойцам в зоне СВО и организации и вузы республики, вносящих большой вклад в это большое дело.

«Каждый год те поступки, которые совершает каждый из вас, действительно являются примером для всех нас. Премия растет. Здесь много историй, мне выпала честь наградить маленьких героев, мы уже успели с ними пообщаться, хочется сказать огромное спасибо их родителям», - добавил депутат Госсовета РТ, руководитель казанского отделения «Движения первых» Динар Бариев.

Среди тех, кого отметили наградой, был 15-летний Егор Белов, который собрал и передал на поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, 13,5 тыс. рублей. Он помогает собирать деньги на нужды легендарного штурмового батальона второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Также среди награждающих был Герой России Расим Баксиков. Он подчеркнул, что очень важно обращать внимание на героические поступки.

«Вы показали себя как герои, молодцы. Желаю им здоровья и оставаться ответственными людьми. Они, будучи ещё маленькими, совершили значимые поступки», - обратился к юным героям Баксиков.

Так, среди героев старше 18 лет, был награждён казанец Виктор Стрижко. Он во время рыбалки увидел, что кто-то провалился под лёд, бросился на помощь и достал из воды женщину, оказал ей первую медицинскую помощь.

Среди награждаемых также оказалась и собака Джесси, которая стала победителем конкурса «Лучшие собаки России». Ее специализация – поиск денежных купюр. Джесси и ее наставник Артем Бозин усердно работают в международном аэропорту Казани. Только в прошлом году нос Джесси выявил 61 факт перемещения незадекларированных наличных в различной валюте в эквиваленте, превышающем 55 млн рублей.