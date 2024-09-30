«Они – пример истинного понимания жизни»: в Казани празднуют День Веры, Надежды и Любови

Сегодня православные отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Посвященное этому праздничное Богослужение прошло в Софийском храме Казани, он, к слову, отмечает свой престольный праздник. Возглавил Литургию епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил.

С утра все спешили подать записки за здравие и упокой перед службой и занять удобные места в небольшом храме. При нем действует школа, где проводятся занятия для детей, поэтому маленьких прихожан сегодня на службе было очень много.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

С детьми сегодня в храм пришла и Екатерина. Ее появление сразу бросилось в глаза, ведь она привела с собой трех дочерей. Зовут их, конечно, не Вера, Надежда и Любовь, тем не менее, было очень символично видеть на празднике мать с тремя девочками.

«Старшая дочь сегодня отпросилась из школы ради такого праздника, младшая не пошла в садик. Для нас этот день особенный. У нас очень много родственников, которых назвали в честь этих мучениц. Ну и потом у меня так же, как у святой Софии, три дочери: Елизавета, Валерия и Вероника, поэтому нам не прийти в храм, который еще и освящен в честь этих святых, было бы неправильно», – рассказала Екатерина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Многодетная мама поделилась, что ее дети ходят в воскресную школу при храме. Старшая дочь еще до школы научилась здесь читать и писать, а вместе с сестрами освоила вязание и кулинарию.

«Здесь есть занятия даже для совсем маленьких. Младшей два года. Мы с ней тоже занимаемся. Я считаю, что дети, которые учатся при храме, получают хорошую основу на будущее. Они с удовольствием ходят со мной на службу – им здесь очень нравится», – отметила она.

Литургия сегодня прошла в торжественной обстановке. Епископ облачился в красное одеяние, как и другие священнослужители. На Богослужении пел церковный хор. Желающим присутствовать на службе едва хватило место внутри, но все, кто хотел, нашли для себя место внутри.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

История праздника берет свое начало во II веке. Тогда жила благочестивая вдова София. Своим дочерям она дала имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Имя матери же с греческого переводится как «премудрость».

София воспитала в своих детях истинную любовь к Богу. Император Адриан, узнав о семье, решил убедить их отречься от своей веры. Он подверг сестер мучениям, но те гордо прошли все испытания и не сломились перед правителем. Девочки приняли мученическую смерть, не предав Господа. Детей, которым на тот момент было всего лишь 12, 10 и 9 лет, причислили к лику святых, как и их мать, которая претерпела душевные муки, но не отказалась от Бога.

«Это исторические персонажи. Мать девочек, будучи глубоко верующей, дала девочкам имена, которые являются фундаментом христианской жизни. Даже имя матери являет нам не только глубину веры, но и мудрость воспитания и вообще христианское отношение к жизни», – рассказал настоятель Софийского храма протоиерей Александр Павлов.

Священнослужитель считает, что святая София имела глубинное понимание жизни, воспитывая дочерей таким образом.

«Она укрепляла их, помогала им пройти последний путь жизни, который сподобил их стать мученицами. Через примеры этих святых мучениц мы черпаем не только вдохновение, но и открываем истинное понимание жизни, прежде всего, именно христианской жизни. Многое предлагалось этим юным дочерям, перед ними открывались радостные перспективы с точки зрения земной жизни. Но они выбрали страдание и смерть ради Христа», – подчеркнул отец Александр.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Вера, Надежда и Любовь приобрели мученический венец, отвергнув все то, что было у них в жизни: свою молодость, возможные перспективы: все то, что у современного человека является основополагающим, обратил внимание протоиерей.

«Большинство людей стремятся к благополучию, счастью земному, продолжению рода. Ко всему тому, что мир предлагает. В этом и заключается христианское понимание жизнеустройства. Смысл жизни христианина – это путь ко Христу, а Господь нам земного счастья не обещал, он предлагает нам жизнь вечную. Поэтому Господь предлагает нам крест, который мы должны пронести, и сам Спаситель претерпел страдания ради нашего с вами спасения», – рассказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Символично, что день памяти мучениц проходит сразу после праздника Воздвижения Креста Господня и всегда на центральном аналое лежит Распятие и икона мучениц.

«Они пронесли свой мученический крест и сподобились Царствия Небесного. Для нас это важно понимать и не роптать на свою жизнь, на тяжесть своего креста, а, взирая на подвиг мучениц и самого Господа, просто нести свой крест, благодаря Бога за то, что он посылает нам в этой жизни», – сказал настоятель храма.