«Они – пример для всех нас»: в Танковом училище Казани открыли аллею бюстов Героев России

Рустам Минниханов подчеркнул, что скорбит вместе с родственниками героев. Он отметил, что память о них будет жива всегда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Их имена навечно в книге бессмертной славы, мужества и доблести!»

На торжественное открытие аллеи бюстов выпускников училища – Героев Российской Федерации собрались офицеры, курсанты училища и родственники героев. Церемония началась с перечисления имен выпускников Танкового училища, погибших за Родину.

«Наши Герои, воины-танкисты, ценой собственной жизни исполнили воинский долг по защите Родины. В преддверии 23 февраля мы чествуем наших защитников и вспоминаем об ушедших героях Отечества. В условиях проведения специальной военной операции День защитника Отечества приобретает еще большую значимость», – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Наши герои, воины-танкисты, ценой собственной жизни исполнили воинский долг по защите Родины. В преддверии 23 февраля мы чествуем наших защитников и вспоминаем об ушедших героях Отечества» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ подчеркнул, что наша страна столкнулась с непростыми вызовами, но всем вместе нам удается их преодолевать.

«Сплотившись вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, наших воинов, мы демонстрируем всему миру, что способны защитить суверенитет своих граждан. Нас не сломить, Победа будет за нами! Сегодня мы воздаем должное нашим ребятам, их делам и ратным подвигам, совершенным во время военных конфликтов, контртеррористических операций, специальной военной операции. Их имена навечно занесены в книгу бессмертной славы, мужества и доблести!» – дополнил он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что скорбит вместе с родственниками героев. Он отметил, что память о них будет жива всегда.

«Слова глубокой скорби и поддержки выражаю родственникам наших героев. Разделяю вашу боль. Вы должны знать, что их подвиги навсегда останутся в нашей памяти, станут примером героизма и подлинного служения Родине для многих поколений ребят, которые придут в легендарное Танковое училище, чтобы связать жизнь с Вооруженными Силами России. Уверен, нынешние и будущие поколения, как и наши герои, сделают все для благополучия и процветания Отечества», – сказал Раис РТ.

На торжественное открытие аллеи бюстов выпускников училища – Героев Российской Федерации собрались офицеры, курсанты училища и родственники героев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Они – пример для всех нас»

Начальник Казанского высшего танкового командного училища, генерал-майор Кирилл Кулаков напомнил собравшимся, что сегодня училище отмечает 104-ю годовщину со дня образования.

«Поздравляю всех с годовщиной образования нашего прославленного училища. Хочу сказать слова благодарности в первую очередь родственникам, родителям наших героев. Они являются примером для всех нас. Училище на протяжении всех лет всегда гордилось своими выпускниками. Они прославили не только наше училище, но и нашу страну», – сказал Кирилл Кулаков.

Кирилл Кулаков: «Поздравляю всех, кто пришел сегодня, со 104-й годовщиной образования нашего прославленного училища. Хочу сказать слова благодарности родственникам, родителям наших героев» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он поблагодарил Правительство Татарстана за поддержку и работу по патриотическому воспитанию молодежи. Кирилл Кулаков отметил заслугу руководителя проекта «Аллеи Российской Славы» Михаила Сердюкова, который не смог приехать сегодня из-за болезни.

«Этот проект также реализован с его поддержкой и помощью. По всей стране увековечивается память ребят, которые действительно достойны нашего великого народа, нашей великой страны», – сказал начальник Танкового училища.

Сегодня на территории Танкового училища открыли 11 новых бюстов:

генерал-майору Минигали Шаймуратову

генерал-майору Роману Шадрину

майору Сергею Кустову

майору Тулпару Мусалаеву

майору Сергею Панову

старшему лейтенанту Игорю Ахпашеву

старшему лейтенанту Виталию Горину

старшему лейтенанту Максиму Михайлову

старшему лейтенанту Игорю Насибуллину

старшему лейтенанту Дамиру Шаймарданову

младшему лейтенанту Константину Ситкину

Церемония началась с перечисления имен выпускников Танкового училища, погибших за Родину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Память о наших сыновьях увековечена в граните»

Заключительное слово сказал отец Героя России Дамира Шаймарданова Эдуард Шаймарданов. Он выступил от лица всех близких и родных погибших героев.

«Сегодня, как никогда, мы ощущаем близость к нам наших родных воинов, которые ценой собственной жизни отстояли интересы Отечества, совершив доблестный подвиг. Мы выражаем огромную благодарность Раису РТ Рустаму Минниханову, начальнику училища Кирилу Кулакову и руководителю проекта «Аллея Российской Славы» Михаилу Сердюкову. Благодаря вам память о наших сыновьях увековечена в граните. Память, которая будет служить примером мужества и героизма для будущих офицеров училища», – сказал Эдуард Шаймарданов.

Эдуард Шаймарданов: «Благодаря вам память о наших сыновьях увековечена в граните, память, которая будет служить примером мужества и героизма для будущих офицеров училища» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он обратился к курсантам училища с напутствием о том, чтобы они с честью и достоинством продолжали славные традиции своих старших товарищей и были примером служения Родине.

После этого объявили минуту молчания. По ее окончании к бюстам и памятнику «Героям-танкистам» возложили цветы.

На видео «Татар-информа» попали близкие Героя России Максима Михайлова, погибшего в зоне СВО.

Корреспондент «Татар-информа» пообщался с родителями погибшего Героя России Дамира Шаймарданова.

«Это очень значимый проект. Я думаю, что страна должна знать своих героев, молодежь должна ими гордиться. Очень жаль, что заболел руководитель проекта, мы хотели познакомиться с ним лично. Каждую неделю с нами связывались его люди и уточняли все нюансы по бюстам. Образом, который получилось изобразить в бюсте, я доволен», – рассказал Эдуард Шаймарданов.

Слова супруга дополнила мама Героя России, старшего лейтенанта Дамира Шаймарданова.

«Для мамы свой ребенок всегда самый лучший и самый хороший, но помимо позиции мамы я могу добавить, что наш сын в ответственные моменты не мог поступить как-то иначе. У него была возможность лечь в госпиталь, когда он получил первое ранение. Но он не уехал в госпиталь, сказал: "Я своих ребят не могу оставить. У меня нет такого права. Я с ними до конца". После контузии он опять не стал ложиться в госпиталь, повторил эти слова. Он старался держать на расстоянии от серьезных заданий подчиненных с детьми. Он умел брать ответственность за себя и других», – сказала мать Героя России.