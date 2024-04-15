«Они помогут пережить стресс»: казанский детсад собрал игрушки для детей Донбасса

Казанский детский сад № 165 стал пунктом сбора игрушек для детей, которые находятся в зоне спецоперации. На сегодняшний день собрано уже 350 плюшевых собачек, кошек и кукол. При этом детский сад принимает только те игрушки, которые сделаны специальным способом из натуральных материалов.

«Игрушки, которые шьют для детей Донбасса и Белгорода – особенные. Они сделаны из натуральных материалов, легко помещаются в детской руке, их можно положить в карман и, когда начнется бомбежка, ребенок может легко взять ее с собой в укрытие», – рассказывает воспитатель детского сада, лечебный педагог Галина Волчихина. Именно она стала инициатором сбора игрушек

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Воспитатель утверждает, что в моменты стресса от переживаний нужно «уходить в движения» – помять игрушки на руках, ощутить натуральную ткань.

«Эта игрушка позволяет ребенку почувствовать, что он не один, что у него есть друг, который всегда рядом. Эти игрушки набиты либо натуральной шерстью, либо крупой и сделаны из натуральной ткани. По размерам она не больше 15 сантиметров, чтобы ребенку было комфортно ее держать», – отметила она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Изначально инициаторы сбора надеялись собрать игрушки хотя бы для одного садика. Но на публикацию в социальных сетях откликнулись жители со всех регионов России. Таким образом удалось собрать 350 игрушек. Отправить их планируют в конце апреля.

Большая часть плюшевых игрушек сделана воспитанниками детсада, их родителями, а также воспитателями. Этот процесс стал частью педагогической методики под названием «Вальдорф», рассказывают сотрудники учреждения.

«Вальдорф – это методика, которой уже больше ста лет. Она основана на том, что детей до семи лет должны воспитывать через подражание и примеры. Это значит, что все, что мы должны воспитать в наших детях, мы должны иметь внутри себя и вести себя соответственно. Наши дети знают, для чего родители шьют эти игрушки, они знают, что есть дети, которые находятся в трудной ситуации, несмотря на то, что они еще совсем маленькие», – отметила Галина Волчихина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сейчас в садике работают несколько «вальдорфских» групп и, как отмечает заведующая Мария Якимова, родители таких малышей самые активные.

«Это не первая акция, которую мы проводим. Мы собирали игрушки для “Коробки храбрости” – акция для детских больниц. Дети перед медицинскими манипуляциями берут из коробки игрушку, чтобы избавиться от страха. Сейчас мы были бы рады, если бы к сбору игрушек для детей из Донбасса и Белгорода присоединилось как можно больше людей. Мы были бы рады выполнить функцию пункта сбора и отправлять все эти игрушки нуждающимся детям», – поделилась Мария Якимова.

Воспитатель Галина Волчихина решила начать такую акцию не просто так.

«Два года назад в Казань приехали дети из Мариуполя, их разместили в нескольких пунктах, и я, вместе с другими педагогами, занималась с ними. Мы проводили с ними занятия, играли, рисовали, показывали сказки, очень много рукодельничали. Вместе мы проживали те ситуации, через которые им пришлось пройти: бомбежки, эвакуации и многое другое. Это был очень необычный опыт», – вспоминает она.

По началу малыши молча играли, и только на третий день после общения с педагогами начали наперебой рассказывать о том, что им пришлось пережить.

Фото: © из личного архива Галины Волчихиной

«Они рассказывали, как были в бомбоубежище, как там нельзя было готовить. Они все выговаривали, а педагоги спокойно слушали. Когда дети выговорились, они стали строить из подручных материалов укрытия, куда брали с собой еду, игрушки и вещи. Прошло время, они стали строить большие дома, готовить торты, а не каши, которые нужно быстро съесть. Такой цикл занятий у нас продлился полгода. Многие дети уже разъехались из этих пунктов временного пребывания. Раз в две недели мы до сих пор их посещаем», – рассказывает Галина Волчихина

В 2022 году, когда началась частичная мобилизация, сын Галины пошел в военкомат за повесткой. Сейчас он находится на передовой.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Моему сыну 25 лет, он уже полтора года находится в зоне СВО, служит в разведроте, награжден Георгиевским крестом. Поэтому я достаточно близко с этим знакома, мы часто передаем помощь для наших бойцов. Однажды, смотря как родители ведут детей в детский сад, я задумалась: ведь они не боятся, что произойдет бомбежка, что прилетит беспилотник, зазвучит тревога. Но так происходит не везде: не везде спокойно, где-то детям приходится прятаться от обстрелов. Я задумалась, что я могу сделать для таких малышей? Так и пришла идея шить игрушки», – поделилась воспитатель.

Готовые игрушки можно принести лично, связавшись с Галиной Александровной Волчихиной по телефону 89172578323, или отправить посылкой по адресу: г. Казань, ул. Коллективная, д. 25а, детсад №165. Вопросы по выбору модели игрушки и пошиву можно задать по телефону или через социальную сеть «ВКонтакте».