«Они падают регулярно»: жители дома в Бугульме бьют тревогу из-за летящих сверху кирпичей

В Бугульме жители многоквартирного дома обратились в прокуратуру и Жилинспекцию после того, как из фасада одного из домов на улице Калинина начали падать кирпичи.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, на видео с камеры домофона попал момент, как кирпичи упали на тротуар прямо рядом с подъездом. Записи с комментарием жители разместили в социальных сетях и отправили прокурору Бугульмы.

Выяснилось, что это не первый подобный случай и осколки кирпичей регулярно падают вниз. Об опасности люди уже сообщали в управляющую компанию, но действий не последовало.

«В тот день я услышала грохот. Сначала даже подумала, что у кого-то колонка взорвалась. Потом сосед рассказал, что собирался выйти из подъезда и буквально перед ним с высоты упали кирпичи», – вспоминает одна из жительниц дома.

Как рассказали очевидцы, после вмешательства инспекции УК «Тан» своими силами пыталась привести в порядок часть фасада, откуда падали кирпичи. Территорию оперативно оградили, сняли кирпичи, которые держались слабо. Утром следующего дня укрепили кладку на последнем этаже, но при проверке обнаружились новые опасные участки, откуда также могут выпасть кирпичи.

Дом включен в программу капитального ремонта лишь на 2027 год. Жильцы переживают, что кто-нибудь пострадает, если с высоты снова упадет кирпич.

«Помимо аварийного состояния фасада, в нашем доме много и других проблем: от немытых окон и сломанных почтовых ящиков в подъезде до протекающей канализации. В одном из подъездов проживает инвалид. Удалось добиться установки пандуса для коляски, но он уже разрушается», – рассказывает жительница Кристина.

Журналисты «Бугульминской газеты» и исполняющий обязанности начальника Бугульминской жилищной инспекции Марсель Низамутдинов выехали на место. Низамутдинов лично осмотрел дом, спустился в подвал, пообщался с жителями. При обследовании выяснилось, что разрушен облицовочный слой дымоходов и вентканалов, в подвале есть мусор и неприятные запахи канализации, отсутствует теплоизоляция на трубопроводах.

«В адрес Жилинспекции поступило обращение жителей дома по поводу падения кирпичей и неудовлетворительного состояния жилого фонда. Мы провели проверку. Факты, указанные в обращении, подтвердились. По результатам проверки будет составлен административный материал. Исполняющий обязанности директора будет привлечен к административной ответственности. Прокуратура города также составила материал по факту выпадения кирпичей и постановление в отношении должностного лица управляющей компании. Материал направили в инспекцию. Будут приняты соответствующие меры», – сообщил Марсель Низамутдинов.

Управляющей компании «Тан» выдано предписание на устранение нарушений до 18 августа. Жилинспекция проконтролирует исполнение предписания.

Подготовлено при участии корреспондента «Бугульминской газеты» Анастасии Баландиной