Они не заболевают вдруг, все из детства: эксперты о росте психических расстройств у детей

Почему подростки все чаще нуждаются в психологической помощи? В чем здесь вина родителей и соцсетей? Почему дети задумываются о непоправимом и как взрослому не допустить этого? Ответы на эти вопросы «Татар-информ» узнал у экспертов-психологов.





Заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15-17 лет в России выросла на 53% за десять лет

Число детей с расстройствами психики растет

Заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15-17 лет в России выросла на 53% за десять лет. Если в 2015 году их было 18,5 тысячи, то в 2024-м – 28,3 тысячи. Такие данные привела газета «Известия» со ссылкой на информацию Росстата.

Рост числа подростков с расстройствами психики в России действительно наблюдается, подтверждают эксперты, но связывают это в первую очередь с улучшением диагностики.

«Наука и медицина не стоят на месте, растет выявляемость. Например, сегодня много говорят о СДВГ. Дело не в том, что дети повально столкнулись с этим синдромом, а в том, что мы научились правильно его диагностировать. То же самое можно сказать про тревожное, депрессивное и биполярное расстройства», – рассказала «Татар-информу» детский психолог Дарья Дугенцова.

По словам психолога, чаще всего сегодня на прием к ней попадают дети, которые занимаются селфхармом – наносят себе увечья. На втором месте – пациенты с депрессией, на третьем – с биполярным расстройством.

«Подростки не заболевают сразу и вдруг, это тянется из детства»

«Все чаще в последние годы к специалистам обращаются подростки с депрессивными состояниями, нередко в сложной форме. Они не заболевают сразу и вдруг – это тянется из детства», – подчеркнула в разговоре с «Татар-информом» психолог Ирэна Боброва.

Почему подростки сталкиваются с психическими расстройствами? Специалисты сходятся во мнении: играет роль совокупность факторов. Среди них социальный фактор – с кем общается и дружит подросток.

«Другой важный фактор – семья. Играет роль то, насколько "качественно" устроена система семьи, как родители общаются с детьми, поддерживают, понимают ли, развит ли у них эмоциональный интеллект. Причем влияет вся семейная ячейка – дело не только в родителях. Нельзя забывать о влиянии братьев и сестер, бабушек и дедушек», – подчеркнула Дарья Дугенцова.

Внешне семья может быть благополучной, но в ней может не быть эмоциональной близости. Подросток испытывает недостаток внимания и любви, замыкается в себе и не находит ответа на свои тревоги, страхи.

«Самый действенный способ успокоить подростка – поговорить с ним. А общения дома нет, поскольку родители заняты работой. Их можно понять, но благополучная семья не та, в которой много денег, а та, где ребенок не впадает в уныние и знает: его близкие встанут на его сторону всегда», – отметила в беседе с агентством медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Людмила Невоструева.

Когда поддержки и тепла родных и близких нет, в неокрепшем сознании подростка возникают саморазрушительные варианты. Одни начинают наносить себе раны, чтобы заглушить физической болью душевную, а другие думают свести счеты с жизнью.

Эксперты утверждают, что возникновение психических расстройств может быть связано и с мышлением.

«Те дети, у кого развито наглядно-образное мышление, те, кто занимается музыкой, рисованием, любит искусство, менее подвержены психологическим проблемам. Если ребенок не занимается саморазвитием, не справляется со стрессами, это ведет к неврозам и психозам, поскольку у него нет внутренних ресурсов преодолеть стрессы», – объяснила Ирэна Боброва.

Соцсети мешают коммуникации

«Проблемы с психическим здоровьем, безусловно, влияют на успеваемость подростка. В упадническом настроении ребенку сложно не то что уроки учить, а жить. Иногда с таким состоянием тяжело совладать и взрослым людям. Понятно, что детям еще труднее», – уверена Дарья Дугенцова.

При переходе в пубертат основной вид деятельности у ребенка меняется с учебы на интимно-личностное общение. Ребенок учится общаться со сверстниками и узнает, чем они живут и какие у них страхи. Из-за повсеместного присутствия соцсетей в нашей жизни им сложнее переходить к глубинной коммуникации.

«С одной стороны, общаться в интернете комфортно. С другой стороны, в сети нельзя полноценно погрузиться в интимно-личностное общение, потому что одно сообщение можно прочитать десятками разных интонаций. Диалог мысленно достраивается, что вызывает большую тревогу», – объяснила психолог.

«Как психолога, меня радуют наши подростки»

«Нельзя сваливать проблемы с психикой у подростков только на родителей и соцсети. Нужно работать с обществом в целом. К примеру, создавать молодежные организации, которые направлены на созидание. Нужно давать детям установки на эмпатию, патриотизм. Подростку очень важно чувствовать себя значимым, нужным семье, обществу. Поспособствовать этому может спорт или военно-патриотические игры», – считает Ирэна Боброва.

Людмила Невоструева отметила: сегодня подростки активно ходят на прием к специалистам в области психического здоровья. Они просят взрослых записать их к психологу или психотерапевту.

«Как медицинского психолога, меня радуют наши подростки. Многими из них я восхищаюсь. У них есть цели на будущее: они знают, что хотят и как это сделать. Они внимательнее, чем прошлые поколения, относятся к своему психическому здоровью. Они добровольно идут к врачам, если чувствуют неладное. У них далеко не все так плохо, как кажется», – отметила Ирэна Боброва.

Некоторые родители протестуют против похода к психологу – они заявляют, что это позорно, что сами они, будучи детьми, не страдали депрессией. К слову, проявляться она может не только грустью, а тем, например, что ребенок перестал следить за собой и стал хуже учиться.

Возможно, мамы и папы переживают, что их чадо поставят на учет у психиатра. Но ведь жизнь ребенка дороже, подчеркивают эксперты, чем учет, с которого можно сняться?

«Современные подростки относятся к своей психике трепетно – так и есть, и это не порождает у них новые проблемы», – подчеркнула Дарья Дугенцова.